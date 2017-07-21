Энн Хэтуэй получила главную роль в триллере «O2»

Энн Хэтуэй сыграет героиню инди-триллера с элементами научной фантастики «O2». Проект сравнивают с картиной Альфонсо Куарона 2014 года «Гравитация» и триллером Родриго Кортеса 2010 года «Погребённый заживо», где сюжет замыкается вокруг одного персонажа.

Сценарий, который написала Кристи Леблан, взят из «Чёрного списка» лучших сценариев за 2016 год и рассказывает о женщине, проснувшейся в криогенной камере. Она не помнит, как попала в смертельную ловушку и ей надо что-то придумать, чтобы выбраться наружу пока не закончится кислород.

Хэтуэй не только сыграет героиню истории, но и выступит продюсером картины вместе со Сьюзан Баймель, Адамом Рибэком и Джеймсом Энглом от компании Echo Lake, а также Стюартом Фордом и Грегом Шапиро от IM Global, которая профинансирует производство фильма. Съёмки начнутся этой осенью, а в настоящий момент идут поиски режиссёра.

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