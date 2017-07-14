|
20th Century Fox готовит франшизу по литературной серии Р. Л. Стайна «Улица Страха»
Кинокомпания 20th Century Fox планирует создание долгоиграющей франшизы по известной серии книг американского писателя Р. Л. Стайна «Улица Страха» ("Fear Street"), насчитывающей свыше пятидесяти романов. Серия вошла в список самых продаваемых молодёжных романов всех времён и породила два спин-оффа для маленьких детей и подростков. В России «Улица страха» начала издаваться с середины 1990-х годов.
«Улица Страха» — хоррор-серия для молодой аудитории, начатая писателем ещё в 1989 году. Все события происходят в вымышленном городе Шейдисайде в штате Огайо в 1980 и 1990 годах. Некоторые персонажи переходят из одного романа в другой. «Главные герои — страшеклассники, которые сталкиваются с трагическими, а иногда мистическими событиями. Хотя в некоторых романах появляются призраки и духи, в основе сюжета — одно или серия убийств».
Ответственность за сценарий первой картины возложена на Ли Джаниак («Медовый месяц»). Кроме того, она выступает координатором действий других вовлечённых в разработку проекта сценаристов, чтобы соблюсти очерёдность историй, происходящих в разные периоды времени. Черновой вариант сценария первого фильма принадлежит Кайлу Киллену, Джаниак и её партнёр Фил Грасиадэй доведут его до ума и Джаниак приступит к съёмкам уже в качестве режиссёра. Сценарий для второй картины написал Зак Олкевич, для третьей — Силка Луиза. Все фильмы будут снимать одновременно и выпустят один за другим в течение трёх месяцев.
Первые три романа серии, с которых, возможно, начнётся история — «Новая девочка», «Удивительная вечеринка» и «Ночёвка». К сожалению, официального подтверждения этому пока нет. К продюсированию франшизы уже подключился Питер Чернин и его компания Chernin Entertainment.
Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/14/5254.shtml
Написать комментарий:
Раздел Вести с полей
Также в блоге:
|
Известный кинокритик Антон Долин, недавно назначенный главным редактором журнала «Искусство кино»...
Сегодня, 14 июля начинает работу 8-й Одесский международный кинофестиваль...
Кинокомпания 20th Century Fox планирует создание долгоиграющей франшизы по известной серии книг американского писателя Р. Л...
Человек-паук: Возвращение домой : человек-нопаук | pantoff
Смотря данное кино, в очередной раз убеждаешься, что компании Марвелл наплевать на зрителя в самом прямом смысле слова... далее
13 июля, четверг
Джо Пеши долгое время упоминавшийся в связи с гангстерской драмой Мартина Скорсезе «Ирландец», официально зачислен в проект...
Лили Джеймс подписалась на участие в продолжении музыкально-романтической комедии режиссёра Филлиды Ллойд «Мама миа...
Не далее как в мае Дэвид Эйер вступил в переговорный процесс со студией Universal Pictures, предложившей ему место режиссёра римейка культовой картины Брайана де Пальмы...
Блэйк Лайвли доверили главную роль в шпионском триллере «Ритм-секция» от продюсеров франшизы о Джеймсе Бонде Майкла Уилсона и Барбары Брокколи...
Лаки, Lucky new
» Трейлер
12 июля, среда
Квентин Тарантино тщательно готовится к съёмкам безымянной пока картины о печально знаменитом американском убийце Чарльзе Мэнсоне...
Хауме Кольет-Серра может заполучить место режиссёра сиквела прошлогодней картины Дэвида Эйера «Отряд самоубийц»...
Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
Планета обезьян: Война: Ревенант
Человек-паук: Возвращение домой: Пролёты и пробежки
Каслвания: Проба
Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
Блеск: Новое мыло
|
|
|
|
|
Красная дорожка ММКФ 2017, фото «Планета обезьян: Война», рецензия «Гадкий я 3», отзыв «Трансформеры 5», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв «Каслвания», отзыв Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв Сериал «Карточный домик», 5 сезон, отзыв Сериал «Блеск», отзыв