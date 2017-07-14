20th Century Fox готовит франшизу по литературной серии Р. Л. Стайна «Улица Страха»

Кинокомпания 20th Century Fox планирует создание долгоиграющей франшизы по известной серии книг американского писателя Р. Л. Стайна «Улица Страха» ("Fear Street"), насчитывающей свыше пятидесяти романов. Серия вошла в список самых продаваемых молодёжных романов всех времён и породила два спин-оффа для маленьких детей и подростков. В России «Улица страха» начала издаваться с середины 1990-х годов.

«Улица Страха» — хоррор-серия для молодой аудитории, начатая писателем ещё в 1989 году. Все события происходят в вымышленном городе Шейдисайде в штате Огайо в 1980 и 1990 годах. Некоторые персонажи переходят из одного романа в другой. «Главные герои — страшеклассники, которые сталкиваются с трагическими, а иногда мистическими событиями. Хотя в некоторых романах появляются призраки и духи, в основе сюжета — одно или серия убийств».

Ответственность за сценарий первой картины возложена на Ли Джаниак («Медовый месяц»). Кроме того, она выступает координатором действий других вовлечённых в разработку проекта сценаристов, чтобы соблюсти очерёдность историй, происходящих в разные периоды времени. Черновой вариант сценария первого фильма принадлежит Кайлу Киллену, Джаниак и её партнёр Фил Грасиадэй доведут его до ума и Джаниак приступит к съёмкам уже в качестве режиссёра. Сценарий для второй картины написал Зак Олкевич, для третьей — Силка Луиза. Все фильмы будут снимать одновременно и выпустят один за другим в течение трёх месяцев.

Первые три романа серии, с которых, возможно, начнётся история — «Новая девочка», «Удивительная вечеринка» и «Ночёвка». К сожалению, официального подтверждения этому пока нет. К продюсированию франшизы уже подключился Питер Чернин и его компания Chernin Entertainment.

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