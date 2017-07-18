Дев Пател и Бен Стиллер создадут стриптиз-клуб «Чиппендейлс»

Дев Пател и Бен Стиллер планируют поучаствовать в драме о зарождении в 1980-х годах мужского стриптиз-клуба «Чиппендейлс» ("I Am Chippendales"). В 2009 году фильм планировал снимать Тони Скотт, затем Барри Зонненфельд, позднее место режиссёра занял Алан Болл. В настоящее время его имя в связи с проектом не указывается.

Картина расскажет историю создателя стриптиз-клуба индийским эмигрантом Стивом Бэнерджи, настоящее имя которого Сомен Бэнерджи. Его история началась с небольшого американского городка, где он работал управляющим бензоколонки «Mobil» и клуба игры в нарды, не пользовавшегося популярностью у обывателей. Сколотив небольшой капитал, он приобрёл захудалый лос-анджелесский клуб, открыл в нём шоу «Женский рестлинг в грязи» и ночную танцевальную программу. Дела потихоньку пошли в гору, и вскоре он создаёт «Чиппендейлс», а затем несколько аналогичных клубов в Нью-Йорке, Филадельфии, Флориде, Лондоне и Гамбурге. Профессионалы шоу-бизнеса, которых нанимает Бэнерджи, превращают не слишком изысканное мужское шоу в настоящий театр со своим сценарием, музыкой, режиссурой. Он становится чудовищно богатым, а между держателями акций клуба начинается настоящая война за обладание контрольным пакетом. Вскоре находят труп одного из них. У Бэнерджи начинается настоящая паранойя, и он нанимает профессионального киллера, чтобы убрать сразу троих конкурентов, а затем и главного режиссёра. Но исполнитель убийств оказывается агентом ФБР и Бэнерджи на 26 лет отправляется за решётку. 23 октября 1994 года он сводит счёты с жизнью прямо в своей камере.

Бэнерджи сыграет Дев Пател, а Бен Стиллер изобразит его партнёра по бизнесу Ника Денойю, убитого в 1978 году нанятым Бэнерджи киллером.

Последнюю версию сценария пишет Айзек Адамсон. В производстве принимают участие компании: Bold Films, она же профинансирует картину, Permut Presentations, а также принадлежащая Стиллеру Red Hour Films. Продюсеры — Майкл Литвак, Гэри Майкл Уолтерс, Дэвид Пермут, Бен Стиллер и Ники Вайншток.

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