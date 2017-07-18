Кэтрин Уотерстон сыграет в фильме Джоны Хилла «Середина 90-х»

Кэтрин Уотерстон получила роль в драме «Середина 90-х» ("Mid-90s"), на которую ранее претендовала Мишель Уильямс. Режиссёр картины — Джона Хилл. Это его дебютная работа в новом для себя качестве, он же написал сценарий к фильму.

События разворачиваются в 1990-е годы в Лос-Анджелесе. В центре истории — группа калифорнийских подростков в момент взросления, когда они только открывают для себя алкоголь, наркотики, секс, увлечены поединками на скейтборде и мучительно ищут своё место в жизни, далеко не всегда принимая правильные решения.

Уотерстон будет играть мать главного героя Стиви, которой непросто в одиночку воспитывать сына.

Съёмки фильма только что стартовали. Продюсер — Скотт Рудин.

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