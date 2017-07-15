Ной Хоули, Роберт Киркман и братья Руссо разрабатывают многосерийную криминальную драму

Шоураннер теле-сериала «Фарго» Ной Хоули, создатель комиксов «Ходячие мертвецы» и сценарист Роберт Киркман, а также режиссёры «Первого мстителя 2-3» Энтони и Джо Руссо объединяются в команду для работы над многосерийной криминальной драмой «Криминальный гений» ("Mastermind"). Проект заказал телеканал FX.

В основе сериала — цикл статей Эвана Рэтлиффа из онлайн-журнала "The Atavist", которые он написал после почти двухлетнего расследования дела программиста Пола Ле Ру, являвшегося также наркобароном, торговцем оружием и, после ареста, информатором правительства США.

В 2004 году, задолго до тёрок АНБ с Apple относительно предоставления компанией кода для доступа к личной информации граждан, находящейся на их айфонах, Ле Ру создал программный код, который то же ведомство не могло взломать более 15 лет. Эксперт по шифрованию данных Ле Ру стоял за созданием одной из самых старых и надёжных программ TrueCrypt и её предшественницы E4M. В 2014 году TrueCrypt загадочно исчезла, чем вызвала настоящую бурю в IT-сообществе.

В своих статьях Рэтлифф подробно описывает трансформацию Ле Ру из блестящего программиста в международного преступника, чьи следы усеяны трупами от заказных убийств.

Братья Руссо выступят исполнительными продюсерами и снимут полный сезон, который, как полагают, будет состоять из 8-10 эпизодов. Киркман и Хоули также выступят исполнительными продюсерами. Кто из них напишет сценарий, а кто назовётся шоураннером, пока неясно.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/07/15/5255.shtml?0

Также в блоге: