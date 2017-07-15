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Киноблог » Вести с полей » 15 июля 2017, 13:19:30
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Студия Pixar анонсировала городское фэнтези автора «Университета монстров»

Pixar, лого

Студия Pixar на ежегодном анимационном диснеевском конвенте D23 Expo, проходящем в эти выходные, анонсировала безымянное городское фэнтези режиссёра Дэна Скэнлона, известного по полнометражному компьютерному мультфильму «Университет монстров».

Работа над оригинальной анимационной лентой идёт сейчас полным ходом в Pixar Animation Studios. По словам режиссёра, история вдохновлена его личным жизненным опытом. Скэнлон в юном возрасте потерял отца и долгое время задавался вопросом — кем и каким человеком он был? Став сценаристом и режиссёром, он решил дать героям придуманной им истории шанс получить все ответы.

Итак, события разворачиваются в мире без людей, населённом сказочными существами — эльфами и троллями. Имеются там и единороги, которые настолько обыкновенны, что сравнимы с бродячими животными. В центре сюжета — два братца-эльфа, в раннем возрасте потерявшие отца и так и не успевшие узнать и запомнить его. Однако есть в том мире волшебство, которое может на один день отправить их в прошлое, чтобы прожить его со своим отцом. Эльфы отправляются на поиски этого волшебства.

Дата релиза фильма не указывается.


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