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ММКФ 2017: фото красной дорожки закрытия

Бокс-офис США: 30.06-02.07, «Гадкий я 3» спускается с вершин

Киноблог » Бокс-офис » 02 июля 2017, 23:03:03
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Гадкий я 3

Кассовые таблицы 2017 года пополнились ещё одним сиквелом, успешным относительно бюджета, но не оправдавшим ожидания относительно предшественников. Избежать этой судьбы не сумела даже студия Illumination; если прежде её всякий раз недооценивали, то теперь её «Гадкий я 3» собрал за стартовую трёхдневку $75,4 млн, проиграв стартовавшей в среду второй части ($83,5 млн) и примерно на треть уступив как «Миньонам» ($115,7 млн), так и прошлогодней оригинальной «Тайной жизни домашних животных» ($104,4 млн). И хотя новичок стартовал на треть выше оригинального «Гадкого я» ($56,2 млн), он показал почти такой же эверидж ($16,7 тыс. против $16,2 тыс.), поскольку имеет при себе на тысячу больше кинотеатров.

Учитывая, что и рейтинги у фильма не заоблачные, в Штатах он теперь будет биться за 250 миллионов итога — это ровно столько же, сколько собрала семь лет назад первая часть (число проданных билетов без вариантов будет ниже) и на сотню меньше второго «Гадкого» и «Миньонов» ($368 млн и $336 млн соответственно). За пределами США дела обстоят лучше — там фильм пока собрал $96 млн, во многих рынках превзойдя «Гадкого я 2», кроме того, Illumination, как и всегда, удержала производственный бюджет на феноменально низкой отметке в $80 млн, и общемировая касса здесь вполне может оказаться в десять раз больше. Тем не менее, очевидно, что для этого конкретного франчайза пик пройден, и его место в скором времени должны занять другие.

Малыш на драйве

Лучшая же история уикенда случилась на второй строчке, где Эдгар Райт впервые в карьере добился большого коммерческого успеха. Его «Малыш на драйве» благодаря сияющей критике и мёртвой конкуренции уже в среду занял первое место, а затем, заручившись и зрительским одобрением, докатил до $21 млн за уикенд и $30 млн за пять дней. Таким образом, производственные затраты в $34 млн будут отбиты уже в праздничный понедельник, итоговая же касса при должной выносливости составит как минимум 80 миллионов, а в лучшем случае — сотню с копейками. Такого не могли всерьёз ожидать даже самые ярые фанаты режиссёра, предыдущий самый кассовый фильм которого в лице «Скотта Пилигрима» собрал ту же тридцатку за весь прокат.

Далее «Трансформеры 5» после жалкого старта не стали задерживаться и просели на 62% к $17 млн за уикенд и $102 млн подытога, впереди у них ещё от силы тридцатка. Общемировые сборы, тем временем, добрались до $430 млн; около двух сотен внёс Китай, где фильм при этом обвалился после старта впятеро и закончит прокат на сотню миллионов ниже четвёртой части ($320 млн). «Парамаунт», продавший местным дистрибьюторам права на прокат аж за $100 млн, утирает лоб в сторонке.

«Чудо-женщина», которую по-прежнему нельзя ничем смутить, опустилась на резонные 35%, результатом стали $16,1 млн за выходные (лучший пятый уикенд среди релизов этого года) и $346,6 млн за месяц проката, с которыми фильм раз и навсегда прощается и с «Отрядом самоубийц» ($325 млн), и с «Бэтменом против Супермена» ($330 млн). Ниже «Тачки 3», не успев отдышаться, обвалились под давлением главной премьеры на 60%, что привело их к $9,5 млн за трёхдневку (худший третий уикенд во всей истории «Пиксара») и $120,7 млн подытога, к которым добавится немногим более двадцатки.

Главным неудачником уикенда стала третья и последняя сверхширокая премьера в лице комедии «Дом» — маркетинг был слаб, критики до вечера четверга не было вообще (само по себе дурной знак), «Малыш на драйве» быстро утащил часть аудитории, и полученные на выходе $9 млн означают для Уилла Феррелла его худший старт за последние 15 лет. Просто широкие премьеры на этом, впрочем, не закончились — звёздная драма Софии Копполы «Роковое искушение», расширившись до 650+ площадок, собрала с них предсказуемо скромные $3,3 млн, после чего надеется дотянуть до десятки.

Лучшее падение в чарте, как и неделю назад, необъяснимым образом показал хоррор «Синяя бездна» — фильм вновь скромно снизился на треть и получил $4,7 млн за третий уикенд и уже $32,6 млн подытога. Все оставшиеся старожилы, потеряв большой процент кинотеатров, просели вдвое или сильнее, итого «Мумия» показала $2,8 млн за уикенд и $74,5 млн текущих сборов, «Пираты Карибского моря 5» — $2,4 млн и $165,5 млн, «Стражи Галактики 2» — $1,4 млн и $383,3 млн, «Капитан Подштанник» — $1,2 млн и $69,4 млн.

Напоследок осталось отметить независимую романтическую комедию «Любовь — болезнь» — на прошлой неделе фильм показал в пяти кинотеатрах лучший эверидж года, а ныне расширился до 71 площадки и собрал там ещё $1,7 млн, доведя подытог до $2,2 млн. В грядущую пятницу его ждёт очередное агрессивное расширение, но действительно крупная премьера там будет одна — «Человек-паук: Возвращение» (4000), претендующий на дежурную сотню. Следите за нашими обзорами.


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