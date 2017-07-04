Начались съёмки продолжения «Фантастических тварей»

Вчера, 3 июля, начались съёмки приключенческой картины по романам Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают». Это второй фильм из пяти запланированных студией Warner Bros. Pictures. Сценарий к нему вновь написала сама Роулинг, режиссёр — Дэвид Йейтс.

Главные роли в сиквеле исполняют: Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер), Кэтрин Уотерстон (Тина Голдштейн), Элисон Судол (Куини Голдштейн), Дэн Фоглер (Якоб Ковальски). Джонни Депп, представленный тёмным волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом, сыграет в продолжении более масштабную роль, как и Джуд Ло, который изобразит молодого Альбуса Дамблдора — одного из самых любимых персонажей Джоан Роулинг — до того, как он станет директором Хогвартса. Ожидается возвращение Эзры Миллера в роли Криденса Бэрбоуна, судьба которого в конце первой картины осталась под вопросом. Зои Кравитц исполнит роль Литы Лестрендж, женщину из прошлого Ньюта; Каллум Тёрнер будет играть Тесея Саламандера — героя войны и старшего брата главного героя; Клаудиа Ким сыграет достопримечательность магического цирка.

Действие сиквела развернётся в 1927 году, спустя несколько месяцев после того, как Ньют Саламандер помог поймать Геллерта Грин-де-Вальда, однако магу удаётся бежать. Чтобы осуществить свои тёмные замыслы он начинает собирать вокруг себя последователей. Единственный, кто мог бы его остановить — это Альбус Дамблдор, которого Грин-де-Вальд когда-то называл своим самым близким другом. Дамблдору понадобится помощь того, кто однажды уже поймал злого волшебника — его бывший студент Ньют Саламандера. Приключение воссоединит Ньюта с Тиной, Куини и Якобом и проверит их дружбу и отношения на прочность, так как им придётся столкнуться с ещё большими трудностями в ставшем ещё более опасным волшебном мире.

События переместятся из Нью-Йорка в Лондон и Париж, а история, к радости фанатов фильмов и книг о Гарри Поттере, пополнится некоторыми удивительными намёками на его историю.

В фильме также снимаются: Уильям Надилэм в роли волшебника Юсуфа Камы, Ингвар Сигёрдссон в роли охотника за головами Гриммсона, Олафур Дарри Олафссон в роли Скендера — управляющего волшебным цирком, и Кевин Гатри в роли Абернэти — главы Магического Конгресса США.

Продюсируют картину: Дэвид Хейман, Роулинг, Стив Кловз и Лайонел Уигрэм. Релиз фильма состоится 16 ноября 2018 года.

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