Фелисити Джонс получила главную роль в мелодраме Луки Гуаданьино

Британская актриса Фелисити Джонс сыграет героиню безымянной картины по мотивам классического балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Режиссёр фильма — итальянец Лука Гуаданьино («Большой всплеск», римейк «Суспирии»). Сценарий написала Кристина Лорен Андерсон.

Чайковский написал балет в 1876 году, его первая постановка состоялась на сцене Большого театра в Москве в марте 1877 года. В основу либретто легли фольклорные мотивы о заколдованной девушке Одетте, которая на рассвете превращается в прекрасного белого лебедя, обитающего вместе с другими лебедями на волшебном озере, образовавшемся, по легенде, из-за слёз матери, которые она пролила по похищенной злодеем дочери. Злые чары может разрушить только искренняя любовь юноши, но если обет вечной любви нарушится, она навсегда останется лебедем. Однажды Одетту видит принц Зигфрид, влюбляется в неё и, услышав рассказ о злых чарах, клянётся в вечной любви, однако скоро на балу невест он встречает Одиллию, в которой ему видится Одетта, и по велению матери выбирает её невестой. Осознав роковую ошибку, он бежит к озеру и молит Одетту о прощении, но не получает его. Тогда он срывает с головы девушки корону, прятавшую её от колдуна, тем самым бросив вызов злодею, но разбушевавшаяся на озере стихия поглощает и его и Одетту.

Сюжет фильма, как говорят, не будет музыкальной версией балета, а позаимствует у него лишь сказочную историю. В производстве фильма принимает участие кинокомпания Mandeville Films. Крупные студии также заинтересовались проектом и, вероятно, уже скоро мы узнаем, какая из них стала для проекта домом.

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