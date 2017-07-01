«Настоящий детектив 3» и «Лучший стрелок 2»

Махершала Али претендует на «Настоящего детектива 3»

Возможно, НВО нашёл главного исполнителя в третий сезон «Настоящего детектива». В переговоры с телеканалом вступил Махершала Али, этом году ставший лауреатом премии «Оскар» за лучшую роль второго плана в драме «Лунный свет». Актёра можно также увидеть в сериалах «Карточный домик» и «Люк Кейдж» телеканала Netflix, а в настоящее время он снимается у Роберта Родригеса в фантастическом боевике «Алита: Боевой ангел», релиз которого состоится летом 2018 года.

Несмотря на то, что НВО официально ещё не приступил к производству «Настоящего детектива», разработка сериала началась ещё в марте. Шоураннер двух первых сезонов Ник Пиццолатто придумал общую сюжетную канву и написал два эпизода. Помимо него сценарием занимается Дэвид Милч, прежде сотрудничавший с НВО на таких проектах, как «Дэдвуд» и «Фарт».

Ранее сообщалось также, что Милч выступит шоураннером третьего сезона под контролем Пиццолатто, у которого в следующем, 2018 году, истекает срок действия контракта с телеканалом. В настоящий момент он также занимается разработкой детективного сериала об адвокате Перри Мейсоне — знаменитом литературном герое романов Эрла Стэнли Гарднера, которого в сериале будет играть Роберт Дауни-младший.

Кроме того, Мэттью Макконахи, сыгравший главную роль в первом сезоне «Настоящего дететктива», высказался о готовности вновь принять участие в съёмках.

«Лучший стрелок 2» получил дату релиза

Paramount Pictures официально назначила дату выхода экшен-фильма «Лучший стрелок 2: Мэверик» ("Top Gun: Maverick") на 12 июня 2019 года. И пока у картины Джозефа Косински нет конкурентов. За неделю до премьеры фильма в прокат выйдет продолжение «Человека-паука: Возвращение домой», а спустя неделю после «Стрелка» — игровой фильм «Король-лев» от Walt Disney Pictures.

Между тем, Косински официально утверждён режиссёром картины, а вот её название «Лучший стрелок: Мэверик», которое не так давно подсказал нам исполнитель главной роли Том Круз, пока не имеет официального статуса.

Напомним, что в оригинальном «Лучшем стрелке», которого в 1986 году снял Тони Скотт, Круз сыграл лейтенанта Пита Митчелла по прозвищу Мэверик, курсанта элитного училища ВМС США и искусного пилота истребителя. По словам актёра, они попытаются сохранить в продолжении стиль оригинального фильма. Основная сюжетная линя будет посвящена конкуренции между дронами и пилотируемыми людьми машинами, которые всё больше уходят в прошлое.

В производстве сиквела принимают участие продюсеры Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон из кинокомпании Skydance. Съёмки начнутся в 2018 году после того, как Том Круз закончит с очередной частью экшен-фильма «Миссия невыполнима 6».

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