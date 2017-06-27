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ММКФ 2017: фото красной дорожки открытия

Киноблог » Вести с полей » 27 июня 2017, 14:42:50
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«Расплата» обзаведётся сиквелом

Расплата

Кинокомпания Warner Bros. Pictures приступает к разработке сиквела прошлогоднего экшен-триллера «Расплата», главную роль в котором сыграл Бен Аффлек. В продолжение вернутся все — от режиссёра Гэвина О'Коннора, который всегда был оптимистично настроен по отношению к сиквелам, до главного исполнителя. Сценарий также снова напишет Билл Дюбук, попавший со своей оригинальной историей в Чёрный список лучших сценариев.

Напомним, что главный герой «Расплаты» — аутичный Кристиан Вульф с нестандартными математическими способностями, первоклассными навыками рукопашного боя и стрельбы. Последние таланты особенно необходимы Вульфу, чтобы суметь вовремя защититься, так как по своей основной работе ему приходится иметь дело с поиском пропавших денег в самых опасных криминальных организациях мира. Однажды он попадает в объектив подразделения по борьбе с преступностью при министерстве финансов — и сразу же берётся за вполне легальный заказ на аудит в корпорации по производству высокотехнологичного оборудования, где одна из сотрудниц обнаружила несоответствие в цифрах на миллионы долларов. Как только Вульф начинает приближаться к сути происходящего — появляются первые жертвы и их число стремительно растёт.

Бюджет фильма составил всего $44 млн, а сборы в международном прокате — свыше $155 млн. Помимо Аффлека, который повторит главную роль независимого аудитора Кристиана Вульфа, в картине сыграли: Анна Кендрик, Джей Кей Симмонс, Синтия Аддай-Робинсон, Джон Литгоу, Джин Смарт, Джеффри Тэмбор и Джон Бернтал. Последний также вернётся в сиквел на роль Брэкстона — брата главного героя.


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Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/27/5234.shtml?0
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