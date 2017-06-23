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Рон Ховард официально назначен режиссёром фильма про Хана Соло
Рон Ховард заменит уволенных из спин-оффа «Звёздных войн» о Хане Соло режиссёров Фила Лорда и Криса Миллера, снимавших картину на протяжении пяти месяцев. Lucasfilm официально назначила Ховарда режиссёром проекта.
Напомним, что на днях президент компании Кэтлин Кеннеди в качестве причин расставания с «талантливыми Лордом и Миллером, сумевшими собрать для фильма потрясающий состав исполнителей и съёмочную команду», абсолютно разное творческое видение. Режиссёры, в свою очередь, также назвали творческие разногласия основными причинами их «ухода».
Напомним, что сольный проект об одном из ключевых персонажей звёздной саги Хане Соло охватит семь лет его жизни — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Мы также узнаем, как он получил своё имя, встал на неправедный путь вора и контрабандиста с сомнительной моралью и впервые встретил в Мос-Эйсли Люка Скайуокера и Оби-Вана Кеноби.
Сценарий написали Лоуренс Каздан и Джон Каздан. Главные роли исполняют: Олден Эренрайк (Хан Соло), Дональд Гловер (Лэндо Калриссиан), Эмилия Кларк, Вуди Харельсон, Тенди Ньютон и Йонас Суотамо (Чубакка).
Съёмки фильма с Роном Ховардом возобновятся 10 июля. Неизвестно пока, удастся ли удержать прежнюю дату релиза — 25 мая 2018 года без изменений, поскольку многое зависит от того, сколько отснятого материала «выживет» после просмотра новым режиссёром и сколько сцен придётся переснимать заново.
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