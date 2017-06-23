«Мир Юрского периода 2» обзавёлся официальным названием

Сиквел картины 2015 года «Мир Юрского периода» получил официальное название — «Падшее царство». Объявление сделала кинокомпания Universal Pictures. Идею для продолжения подкинул в своё время Колин Треворроу, сценарист и режиссёр предыдущего фильма. Она опирается на цитату из оригинальной картины 1993 года «Парк Юрского периода», которую произнёс доктор Алан Грант устами Сэма Нила:

«Динозавр и человек — виды, разделенные эволюционным барьером в 65 миллионов лет, были неожиданно заброшены в одно и то же время. Можем ли мы хотя бы приблизительно представить себе — чего нам от этого ожидать?»

Напомним, что фильм снимал режиссёр Стивен Спилберг. Теперь он возвращается как продюсер серии вместе с Фрэнком Маршаллом. Сценарий сиквела написали Треворроу и Дерек Конноли, его детали нам по-прежнему неизвестны. Режиссёр проекта — Хуан Антонио Байона.

К своим ролям в фильме вернутся: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард и Джефф Голдблюм, который снимался в двух первых фильмах Спилберга в роли доктора Йена Малкольма. Среди новичков: Тоби Джонс, Даниэлла Пинеда, Джастис Смит и Рэйф Сполл.

Прокат фильма начнётся 22 июня 2018 года.

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