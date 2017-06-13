Идрис Эльба возвращается в 5 сезон «Лютера»

ВВС анонсировала пятый сезон детективной драмы «Лютер», главную роль в которой исполнил Идрис Эльба. Актёр возвращается в очередное продолжение вместе с создателем сериала Нилом Кроссом, традиционно отвечающим за сценарий.

Напомним, что одержимый работой лондонский детектив Джон Лютер впервые появился в одноимённом сериале в 2010 году. Персонаж в исполнении Эльбы покорил зрителей и критиков. За свою работу актёр был удостоен премии «Золотой глобус», премию гильдии киноактёров, критиков и нескольких номинаций на «Эмми».

В пятом сезоне планируется показать четыре часовых эпизода, съёмки стартуют в начале будущего года.

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