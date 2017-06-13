Братья Руссо присмотрелись к игре Little Nightmares и Генри Селику

Энтони и Джо Руссо («Мстители: Война бесконечности», «Первый мститель: Другая война») обратили свой взор на теле-адаптацию кроссплатформенной инди-игры «Маленькие кошмары» ("Little Nightmares"), разработанной шведской компанией Tarsier Studios и вышедшей весной этого года. Братья-режиссёры на сей раз выступят исполнительными продюсерами анимационного проекта, а на место режиссёра они пригласили Генри Селика.

Героиня истории — 9-летняя девочка по имени Шестая, которая попадает внутрь Чрева, загадочного подводного корабля, наполненного монстрами и ловушками, а также гротескными существами в качестве гостей судна, находящимися на верхней палубе. Туда ей и нужно добраться, преодолев все трудности и задействовав собственную смекалку. В арсенале Шестой — зажигалка и ярко-жёлтый дождевик.

Полагают, что игра очень в духе Селика, уже снимавшего мультфильмы про маленьких девочек, где всё странно, жутковато и пронизано мрачным юмором. Для начала он снимет пилотную серию, ну а потом, если будет нужно, возглавит съёмки всех остальных. Сколько всего их будет — пока не сообщается.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/13/5217.shtml?0

Смотрите также:

Также в блоге: