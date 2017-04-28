HBO анонсировал теле-римейк «Плутовства»

Телеканал НВО заказал многосерийный проект по сатирической комедии Барри Левинсона 1997 года «Плутовство». Главные роли в фильме сыграли Роберт де Ниро и Дастин Хоффман. Левинсон выступит исполнительным продюсером сериала и может возглавить съёмки пилотной серии.

Де Ниро сыграл в оригинальном фильме политтехнолога, который для отвлечения внимания общественности от сексуального скандала вокруг президента, нанимает кинопродюсера-Хоффмана, чтобы с его помощью создать видимость угрозы со стороны несуществующей албанской террористической группы и обосновать необходимость вовлечения США в войну. Продюсер горячо и с выдумкой берётся за дело: снимаются патриотические военные ролики, берутся псевдоинтервью и даже сочиняются военные песни. Президент стягивает авианосную группировку, имитируя заброс американских диверсантов в Албанию, одного из которых даже «берут в плен».

Оригинальный фильм был снят по мотивам книги Ларри Бейнхарта 1993 года «Американский герой», переизданной в 2005 году под названием «Виляя собакой: Роман».

Сценарий телевизионной версии напишет Раджив Джозеф, сюжет которого отдаст должное оригинальной картине, а затем уйдёт в сторону от политики в бизнес и развлекательную индустрию, где небольшая профессиональная группа телевизионщиков покажет всем, что ей подвластно создать любую действительность.

Помимо Барри Левинсона, продюсерами выступят Роберт де Ниро и Джейн Розенталь из производственной команды «Плутовства».

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