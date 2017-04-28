Джесси Айзенберг снимет комедийный сериал «Маркет»

Джесси Айзенберг при поддержке производственной компании Джей-Джей Абрамса Bad Robot выступит режиссёром комедийного теле-сериала «Маркет» ("Market") и сыграет в нём одну из ведущих ролей.

В центре сюжета — недавно овдовевший Гарольд Кацман, который решается на переезд в Питсбург к своему взрослому сыну Стэну. Из-за проблем в американской экономике они одновременно теряют работу и вынуждены объединить усилия для поиска новой.

Айзенберг сыграет Стэна.

В производстве сериала также принимает участие Warner Bros. TV. Дома у проекта пока нет, но уже скоро, вероятно, появится.

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