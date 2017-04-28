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Дэмиан Шазелл заинтересовался работой на телевидении
Дэмиану Шазеллу предложили возглавить съёмки музыкальной драмы для телевидения «Эдди»/«Водоворот» ("Eddy"). Автор сценария — Джек Торн («Как я теперь люблю», «Долгое падение»).
Действие сериала происходит в современном мультикультурном Париже. В центре сюжета — музыкальный клуб, его владелец, музыканты и окружающий их город.
Музыку напишет Гленн Баллард, продюсер — Алан Пол («Клиент всегда мёртв»). Полагают, что скоро проект найдёт себе пристанище в виде кабельного телеканала или потокового сервиса.
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