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Пирса Броснана позвали в сиквел «Дэдпула»
Пирс Броснан договаривается об участии в сиквеле «Дэдпула», который будет снимать режиссёр Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Самый холодный город»). Актёру предложили роль антигероя-мутанта Кэйбла, союзника Дэдпула, которого, в свою очередь, сыграет Райан Рейнольдс.
Загадочный мутант с великой телепатической и телекинетической силой Кэйбл или Натан Кристофер Чарльз Саммерс впервые появился в одном из номеров комикса «Новые мутанты» в 1990 году. Он стал лидером младшей команды Людей Икс, которую позже развил в более жёсткую Силу Икс. И уже в 1993 году Кэйбл обзавёлся собственным комиксом.
Сценарий сиквела пишут Ретт Риз и Пол Верник, сюжет по-прежнему неизвестен. Продюсерами фильма выступают: Райан Рейнольдс, Саймон Кинберг и Лорен Шулер Доннер. За производство отвечает кинокомпания 20th Century Fox.
Напомним также, что студи решила не ограничиваться сиквелом, и приступила к разработке «Дэдпула 3», куда планирует ввести полную команду X-Force.
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