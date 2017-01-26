Вера Фармига сыграет в научно-фантастическом триллере «Пленный штат»

Вера Фармига сыграет ведущую роль в научно-фантастическом триллере «Пленный штат» ("Captive State"), куда ранее зачислились Джон Гудман и Эштон Сандерс («Лунный свет»). Режиссёр картины — Руперт Уайатт, он же писал сценарий вместе с Эрикой Бини («Сражения солдата Келли»).

События разворачиваются в пригороде Чикаго спустя почти десятилетие после его оккупации инопланетными силами, для которых место стало новым домом. Однако картина не будет посвящена противостоянию людей и пришельцев.

Главные темы фильма призваны пролить свет на состояние современной массовой слежки, угрозы гражданским свободам и роль инакомыслия в авторитарном обществе.

В картине также снимаются: Джонатан Мэйджорс и Колсон Бейкер («Земля обетованная», «За кулисами»). Исполняемые актёрами роли, включая Фармигу и Гудмана, не указываются.

Съёмки стартуют в феврале, релиз фильма планируется на 2018 год.

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