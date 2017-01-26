Майкл Бэй поучаствует в создании фильма-утопии «Маленькая Америка»

Идеи новоизбранного президента США Дональда Трампа о переустройстве страны не прошли мимо Голливуда и Майкла Бэя, который взялся продюсировать научно-фантастическое кино-утопию «Маленькая Америка» о банкротстве государства. Студия Universal уже выиграла неядерную войну с другими кинокомпаниями за обладание сценарием фильма.

Будущая картина описывается как приключенческо-футуристическая история, события которой происходят в антиутопическом будущем, где президент Дональд Трамп доводит США до такого состояния, что страну приходится отдать за долги Китаю. Многие американцы отправились в Поднебесную в поисках лучшей доли и работы, где создают свои гетто, в одном из которых теряются следы дочери китайского миллиардера. Он нанимает американца из бывших спецназовцев, чтобы тот отправился в опасный район и спас его дочь.

Кто-то уже узрел в синопсисе сходство с известным фильмом Джона Карпентера 1981 года «Побег из Нью-Йорка» с Куртом Расселом в главной роли, где его персонажа-преступника нанимают спасти президента. Однако кинокомпания Universal не вступила бы в войну с другими голливудскими студиями за простой римейк-вид сбоку. Следовательно, не всё так однозначно.

Сценарий к фильму написал Роуэн Этейл, известный по триллеру 2012 года «Пустошь». Он же будет руководить съёмками в качестве режиссёра.

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