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Джона Хилл, Руни Мара и «Метеобуря»
Джона Хилл и Руни Мара планируют сниматься в фильме Гаса Ван Сента
Джона Хилл и Руни Мара договариваются об участии в фильме Гаса Ван Сента об американском художнике-карикатуристе Джоне Каллахане. В основе проекта автобиографическая книга Каллахана «Не волнуйтесь, он далеко не уйдёт» ("Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot"). Ван Сент мечтал экранизировать её с начала двухтысячных годов.
Жизнь Каллахана до 18 лет была перегружена алкоголем и наркотиками, пока он не попал в автокатастрофу, в результате сделавшую его в 21 год паралитиком. Джон преодолел пристрастие своего организма к саморазрушению и стал художником-карикатуристом, не боящимся затрагивать в своём творчестве такие нелицеприятные темы, как, например, расизм и инвалидность. Работы художника частенько подвергали обструкции и бойкотировали, и не боялись издавать такие журналы, как: "New Yorker", "Penthouse" и "Playboy".
На главную роль в картине подписался чуть ранее Хоакин Феникс, уже снимавшийся в криминальной драме Ван Сента «Умереть во имя» в 1995 году. Роли Джоны Хилла и Руни Мары не указываются.
В производстве фильма принимают участие кинокомпании Anonymous Content и Iconoclast Films. Когда оно начнётся пока не сообщается.
Дин Дэвлин не перенёс «Метеобури»
После двух лет работы над фильмом «Метеобуря» ("Geostorm") — режиссёрским дебютом в большом кино Дина Дэвлина («День независимости»), его результат настолько не порадовал кинокомпанию Skydance, что картину решили переснять, причём, с другим режиссёром и продюсером. Доводить проект до ума будет автор «Судьи Дредда» 1995 года Дэнни Кэннон, последнее время обретавшийся на телевидении в сериале «Готэм». Место режиссёра займёт Джерри Брукхаймер.
В центре сюжета фильма — харизматичный инженер метеоспутников, которому предстоит вместе с братом спасти мир от искусственно вызванной бури эпических масштабов. Он отправляется в космос наладить вышедшее из строя оборудование, а на Земле в этот момент заговорщики пытаются убить президента. За событиями, вероятно, стоят одни и те же люди.
Главного героя-инженера метеоспутников играет Джерард Батлер, его брата — Джим Стёрджесс. Также в фильме снимаются: Эбби Корниш в роли агента секретной службы и подруги брата главного героя, Энди Гарсия в роли президента Соединённых Штатов, Эд Харрис в роли госсекретаря, Роберт Шиэн, Кэтрин Винник и другие.
Пока неизвестно, насколько пересъёмка затронет персонажей истории, но некоторые из них, возможно, не самые ключевые, покинут проект. Кроме того, доработка обойдётся студии в $15 млн. В прокат картина выйдет 20 октября 2017 года.
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