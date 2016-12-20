Дэвид Тьюлис пополнил актёрский состав третьего сезона «Фарго»

К команде актёров третьего сезона криминального сериала «Фарго» присоединился британец Дэвид Тьюлис. Ранее в сериал зачислились: Эван Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Кэрри Кун («Оставленные», «Исчезнувшая»), Джим Гэффиган («Экспериментатор»), Скут Макнэйри («Ограбление казино», «Операция Арго») и другие.

События разворачиваются примерно в наше время в Калифорнии, в городке Долина Эдна. Макрегор играет сразу две роли — братьев Эммета и Рэя Стасси. Эммет — красавец мужчина, примерный семьянин, и успешный бизнесмен, осуществивший американскую мечту собственными силами на рынке недвижимости. Рэй — полная противоположность старшему брату. Он работает чиновником в конторе по надзору за условно-досрочно освободившимися преступниками и во всех своих неудачах винит Эммета.

Дэвид Тьюлис подписался на регулярную роль. Его персонаж — В. М. Варгас, капиталист до мозга костей, приносящий Эммету Стасси плохие новости о том, что теперь он стал партнёром его работодателей, крепко связанных с криминалом.

Кэрри Кун играет недавно разведённую мать Глорию Бёргл, которая руководит полицией города, она решительна и не привыкла паниковать. Джим Гэффиган изобразит её зама.

Мэри Элизабет Уинстед сыграет недавно освободившуюся очаровательную мошенницу Никки Сванго, страстно увлекающуюся игрой в бридж. У Никки всегда есть план, как быть впереди своих конкурентов хотя бы на один шаг.

Съёмки сериала немного задерживаются. Они должны были начаться ещё месяц назад, но теперь производство попытаются запустить до конца года. Показ планируется возобновить на кабельном канале FX в 2017 году.

Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2016/12/20/5006.shtml

Написать комментарий:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:



Смотрите также:

Также в блоге: