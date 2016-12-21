Майкл Штульбарг зачислился в третий сезон «Фарго»

Майкл Штульбарг последовал за Дэвидом Тьюлисом в третий сезон криминального сериала «Фарго». Таким образом, актёрский состав проекта выглядит следующим образом: Эван Макрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Кэрри Кун («Оставленные», «Исчезнувшая»), Джим Гэффиган («Экспериментатор»), Скут Макнэри («Ограбление казино», «Операция Арго») и другие. Продюсеры определились с началом съёмочного процесса, который задерживается уже на месяц. Производство стартует в январе 2017 года.

События разворачиваются примерно в наше время в Калифорнии, в городке Долина Эдна. Макрегор играет сразу две роли — братьев Эммета и Рэя Стасси. Эммет — красавец мужчина, примерный семьянин, и успешный бизнесмен, осуществивший американскую мечту собственными силами на рынке недвижимости. Рэй — полная противоположность старшему брату. Он работает чиновником в конторе по надзору за условно-досрочно освободившимися преступниками и во всех своих неудачах винит Эммета. Противостояние с братом приводит Рэя в криминал. Мэри Элизабет Уинстед сыграет его подружку, недавно освободившуюся очаровательную мошенницу Никки Сванго, которая страстно увлекается игрой в бридж. У Никки всегда есть план, как быть впереди своих конкурентов хотя бы на один шаг.

Дэвид Тьюлис будет играть капиталиста до мозга костей В. М. Варгаса, который приносит Эммету Стасси плохие новости о том, что теперь он стал партнёром его работодателей, крепко связанных с криминалом. У Майкла Шульбарга роль правой руки Эммета и консильери.

Кэрри Кун играет недавно разведённую мать Глорию Бёргл, которая руководит полицией города, она решительна и не привыкла паниковать. Джим Гэффиган изобразит её заместителя.

Шоураннер/ исполнительный продюсер/ сценарист/ режиссёр сериала — Ной Хоули. В производстве участвуют MGM Television и FX Productions. Показ состоится на кабельном канале FX в 2017 году.

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