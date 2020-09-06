  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI Форум  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Ахтунг! Фанатское кино

Я подумываю со всем этим покончить:

Я подумываю со всем этим покончить: Игры разума

Никита КОМАРОВ, 6 сентября 2020
Статьи » Рецензия Мелодрама
 
Поставьте фильму оценку!

Хорошо напоминать себе, что мир больше твоей головы, замечает Джейк (Джесси Плимонс), глядя на заснеженный пейзаж за окнами автомобиля, — слова человека, ещё не знающего, что он находится в фильме Чарли Кауфмана. В «Я подумываю со всем этим покончить», как обычно у сценариста и в третий раз за 12 лет режиссёра, выбраться за пределы собственной головы не представляется возможным, и не имеет значения, что герои его долгое время не перестают общаться. Говорят они по большей части в сторону друг друга, нежели друг с другом, во время же пауз самоанализирующие потоки сознания не дают разуму проясниться или отдохнуть.

Звучит знакомо — но, при всём том, это кино, во многом не похожее на прежнее творчество Кауфмана: камерное, по сути, повествование, действие примерно половины которого происходит на переднем сиденье машины, везущей двух эрудированных молодых людей сначала на знакомство с родителями (Коллетт и Тьюлис, мягко говоря, не боящиеся переигрывать), затем обратно, и место абсурдизма в котором почти целиком занимают растущие тревога и дискомфорт, близкие по духу скорее к «Сумеречной зоне» и Линчу. Обе долгие поездки сквозь снег и разговоры, из коих они состоят, имеют не меньше общего с театром, чем с кино; находясь же в помещении, фильм прибегает к дезориентирующему монтажу и самым неожиданным броскам во времени со времён... собственно, кауфмановской же «Синекдохи, Нью-Йорк».

Я подумываю со всем этим покончить

Изменения претерпевают обстановка, внешность персонажей и их род занятий, даже имя подумывающей со всем покончить героини в исполнении Джесси Бакли, превосходной в роли зрительского проводника через мир, где всё, включая её саму, находится под вопросом. Главное, что остаётся неизменным — мужчины и женщины и их неспособность найти взаимопонимание; неспособные перестать говорить, они не могут удержаться и от того, чтобы критиковать, настаивать, делать ненужные замечания, наступать друг другу на ноги, укрываться за культурными отсылками, простирающимися от бродвейских мюзиклов до Дэвида Фостера Уоллеса. Эпизод, в котором героиня в качестве аргумента невозмутимо цитирует наизусть негативную рецензию Полин Кейл на «Женщину под влиянием» — всего лишь одна из демонстраций того, какое у фильма чувство юмора.

К этому ли в итоге всё сводится — к наблюдению за дисфункцией в отношениях, проведённому частично сквозь специфические артефакты американской поп-культуры и наложенному на просящиеся восприниматься как символизм образы вроде автомобиля, окружённого холодом и темнотой? Этого могло бы быть достаточно. Но субъективная реальность, внутри которой от начала и до конца находится эта история, содержит в себе больше отвлекающих на себя внимание загадок и намёков; на них есть ответ, и всё же Кауфман уклоняется от того, чтобы чётко его произнести — быть может, потому, что это рискует поставить фильм, его первую адаптацию чужого материала со времён «Адаптации», слишком близко к идеям его вымышленного брата.

«Я подумываю» пытается увлечь своего зрителя эмоционально, в то же время заставляя его как можно дольше гадать насчёт подлинной природы всего происходящего — тактика, выигрышная лишь в том случае, когда финал обогащает всё, что ему предшествует; в противном случае результатом может оказаться извилистая история, более интересная до тех пор, пока она остаётся неразгаданной. Сколько бы ни укрывался Кауфман за (надо признать, творческим) сюрреализмом, цитатами и пародиями, всё это не уводит концовку в радикально ином направлении, и на вопрос о том, стоила ли конечная остановка путешествия, ответить сложнее обычного.

Я подумываю со всем этим покончить

Добавить на Вконтакте Затвиттить Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2020/09/06/imthinkingofendingthings.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Не время умиратьДоводНовые мутантыБилл и ТедВратарь галактикиБэтменОтряд Самоубийц: Миссия НавылетЧудо-женщина 1984

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "МЕЛОДРАМА"

«Фаворитка»:
Постреляем
Фильм долго представляет собой, по большому счёту, серию комических зарисовок, не просто сменяющих, но задумчиво наплывающих друг на друга, что производит по-своему контринтуитивный эффект

«Лёд»:
Спик фром май харт
Зрителю снова продают старый голливудский сюжет. Только появление актёра Петрова во втором акте даёт фильму воздух. Добавляет раскованности и человечности. До этого одна слащавая сказка про путь из трудного детства в принцессы

Макото Синкай: 5 песен
Макото Синкай он успел пройти грандиозный путь от иллюстратора, в свободное время рисующего на домашнем компьютере первые короткометражки, до признанного мастера, нарочно отторгающего любые жанровые штампы аниме
Также на Кинокадре :

«Довод»:
Нет судьбы
Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо, принцип состоит в том, что каждая ключевая сцена повторяется дважды, сначала вперёд во времени, а потом обратно

Новинки сентября: «Довод» и «Мулан» открывают прокат
Весь август мировые рынки разогревались в ожидании первых полноценных голливудских релизов, которые должны были выйти последовательно в июле и августе, но в итоге были перенесены на сентябрь

Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики»
Не секрет, что стартовать кинопрокату практически не с чем, всё хоть сколько-нибудь значимое перенесено на осень или даже следующий год, а два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены

«Артемис Фаул»:
Артемий Артемьевич
Осколок ушедшей эпохи долгоиграющих детских франчайзов, когда подобные книжки экранизировали дюжинами каждый год. Благодаря каким-то невероятным усилиям Брана получил последний шанс в отделе детской фантастики, которому уже нечего было терять

«Спутник»:
Фейсхаггер
Добивает историю «сворачивающийся в трубочку» чужик. Мы словно смотрим всю дорогу радиоспектакль по мотивам сценария, а когда наступает время посмотреть кино, то нас постигает полное разочарование

Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»
Главный эффект, который производит просмотр перечисленных фильмов и сериалов: ты реально понимаешь, что рукопожатия и вообще тесный контакт при эпидемии — это очень плохая идея
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Я подумываю со всем этим покончить:

Я подумываю со всем этим покончить
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1


Обновления

5 сентября, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Ширли, Shirley
» Русский трейлер

4 сентября, пятница

Пацаны, Boys
» Промо-ролик

Мулан, Mulan
» Русский ролик об озвучке

3 сентября, четверг

Не время умирать, No Time to Die
постеров: +1
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2
» Тизер трейлера 2

1 сентября, вторник

Таинственный сад, Secret Garden new
постеров: 2, кадров: 10
» Русский трейлер 2
» Русский трейлер
» Трейлер

Белка и Стрелка. Карибская тайна
» Промо-ролик

Довод, Tenet
кадров: +14

Львица, Rogue
» Русский минутный трейлер

31 августа, понедельник

Новые мутанты, New Mutants
» Дублированный персонажный ролик 3
» Дублированный персонажный ролик 2

Академия «Амбрелла», Umbrella Academy
» О съёмках 2, сезон 2

30 августа, воскресенье
Бокс-офис США: «Новые мутанты» разогревают прокат
Заокеанский прокат продолжает приоткрываться. По сравнению с прошлой неделей общее число функционирующих кинотеатров в стране выросло до 65% от доковидных показателей...
Кинокасса России: «Вратарь галактики» против «Гренландии»
Отечественный прокат продолжает расти и шириться после начала массового открытия, отрастая в полтора раза за неделю...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Довод: Нет судьбы

Во всём фильме не больше внутренней логики, чем в известном софизме про курицу и яйцо, принцип состоит в том, что каждая ключевая сцена повторяется дважды, сначала вперёд во времени, а потом обратно

Я подумываю со всем этим покончить: Игры разума
Кауфман пытается увлечь своего зрителя эмоционально, в то же время заставляя его гадать о природе всего происходящего

Новые мутанты: Бесконтролка
Тот факт, что фильм в итоге всё-таки вышел в прокат, это не чудо чудесное, а просто случайность, проблемы фильма всё равно при нём

Билл и Тед: Старость и радость
Фильм ни на секунду не пытается быть чем-то большим, чем легкомысленной и милой ерундой. В конце все танцуют

Вратарь галактики: Космобольцы-добровольцы
Для детского кино слишком много серьёзных щей, для взрослого кино слишком много хиханек, авторы так до конца и не определись, что снимаем

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие

Гренландия: Ненужное
Когда остаются только руины, всё это окончательно становится пилотом постапокалиптического сериала. Но в 2020 году они перестали быть актуальными

Сила стихии: Можно я уже сдохну?
Актёры хорошо играют, но они попали в фильм, из которого не получается ни герметический боевик, ни даже криминальная комедия

Час истины: Пять стадий
За всеми наркоманами-педофилами-беглыми реальные подсказки теряются так же неминуемо, как и большинство трупов в этом фильме
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Подписка на обновления

ежедневно
раз в неделю
      

Кино: мнение народа

Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре
На DVD или Blu-Ray
По телевизору
Через спутник в HD
С торрентов
В социальных сетях
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV
результаты
Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре 39%
На DVD или Blu-Ray 9.3%
По телевизору 4.5%
Через спутник в HD 2.2%
С торрентов 33%
В социальных сетях 3.7%
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV 8.5%



Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Довод», рецензия . «Новые мутанты», отзыв . «Вратарь галактики», отзыв . «Билл и Тед», отзыв . «Кто не спрятался», отзыв . «Американский огурчик», отзыв . «Агент Ева», отзыв . «Я подумываю со всем этим покончить», рецензия . «Неистовый», отзыв . «Проект Пауэр», отзыв . «Академия Амбрелла 2», отзыв . «Выбивая долги», отзыв . «Гренландия», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Довод", "Новые мутанты", "Вратарь Галактики", "Гренландия", "Сказки Серого Волка", "Куриный забег", "Тесла", "Билл и Тед"
Новинки кино 2020: "Мулан", "Львица", "Стрельцов", "Честный вор", "Чудо-женщина 1984", "Конёк-горбунок", "На связи", "Чернобыль", "Чёрная Вдова"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   