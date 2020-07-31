Рецензия: Радий и полоний

Роман КОРНЕЕВ , 31 июля 2020

Как почти любой фильм, пострадавший от ковида, «Опасный элемент» (а точнее «Радиоактивная», что и логичнее, поскольку главная легенда о Складовской-Кюри состоит в том самом свинцовом гробу) во многом заслужил быть пострадавшим от ковида, поскольку к марту-апрелю злополучного 2020 года мировой прокат окончательно скатился в странное межеумочное приложение к стриминг-платформам, когда собственно кинотеатральный прокат промеж диснеевских тяжеловесов заполняется абы чем, каким-то полу-инди, полу-фестивальным, полу-самодельным кино, в котором массово снимаются голливудские звёзды, но толку от этого чуть.

Так же и с байопиком первой в истории женщины, получившей «нобелевку», причём дважды, она как бы занимается наукой, как бы знакомится на Кюри, как бы борется за мир во всём мире и как бы немного светится от радиации. При этом духа эпохи в каком-нибудь «Никербокере» или каком-нибудь «Вавилон-берлине» на две головы выше, а режиссуры, сюжета и собственно феминизма в какой-нибудь «Великой» больше буквально в разы. То есть полный метр внезапно не выдерживает конкуренции даже не с другими фильмами — с сериалами, причём даже вполне рядовыми.

Если же брать узко, только научные байопики, то тут всё тоже без изысков. Героиня немного сумасшедшая, немного гениальная, немного пострадавшая от мужского шовинизма, и при этом донельзя, донельзя полупрозрачная. Аж светится. То есть собраны все штампы жанра, какие только бывают в природе. От биографии оставлены голые факты, от жизненной драмы оставлена только череда смертей, а центральным конфликтом сделаны в итоге мирный и немирный атом, который случился спустя четверть века после, не говоря уже о Чернобыле. Единственная попытка сделать что-то внятное — история про рентгеноскопию на Первой мировой — тоже сделана в итоге таким вставным кадром из «1917», который, увы, вышел раньше, и потому тоже не впечатляет. Всё остальное — и феминизм с эмансипацией, и отношения с мужем, и противодействие французскому шовинизму, и собственно радиоактивность как предмет — пущено на какие-то обрывочные комиксы, снятые в трёх интерьерах. И будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики, начиная с Розамунд Пайк и заканчивая её гримом.