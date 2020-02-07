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Оскар 2020 : фото церемонии

Ахтунг! Фанатское кино

Хищные птицы:

Хищные птицы: Я не горжусь этим поступком

Роман КОРНЕЕВ, 7 февраля 2020
Статьи » Рецензия Кино-комикс Лига Справедливости
 
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Четыре года назад «Отряд самоубийц» собрал под своим крылом достаточно харизматичную команду антигероев, чтобы не провалиться в прокате, а замечательный гостевой саундтрек должен был добить зрителя в танце, но в результате, несмотря на формальный выход проекта в прибыль, мутный сценарий, непроработанные главзлодеи и туча лишних персонажей (плюс постоянное исчезновение из кадра совсем не лишних, вроде того же Джокера) привели к тому, что проект погряз в антирейтинге и вообще заработал статус провального.

С чем, конечно же, не были согласны «Ворнеры», которые с тех пор активно настроены развивать свою «расширенную вселенную DC», особенно насмотревшись на успехи «Сони», которые бодро выстраивают свою параллельную диснеевскому «Марвелу» линию персонажей и мини-франшиз. Опять же, если у стоящих в сторонке от основных киновселенных фильмов вроде «Дэдпула», «Венома» или недавнего вовсю альтернативного и при этом суперуспешного «Джокера» явно есть активная прикормленная аудитория, то почему не быть таковой у Харли Квинн сотоварищи?

Так на фоне коматозного состояния классической киновселенной DC (включая и боле свежую «Лигу Справедливости») «Ворнеры» поспешили анонсировать не только «Отряд самоубийц 2» без Смита, но с Идрисом Эльбой и Тайкой Вайтити (это было ещё до успеха «Мандалорца», потому главный современный марвеловский комедиограф ещё не был скуплен «Диснеем» на корню), назначенный на 2021 год, а также сразу три спин-оффа про Харли Квинн — «Хищные птицы», «Сирены Готама» и «Джокер и Харли Квинн». Из них до продакшна в итоге дожили только первые, получив в стиле «Бёрдмэна» длинную присказку в названии про «восхитительную эмансипацию», которой дослалась у нас унылый перевод «Потрясающая история Харли Квинн».

Хищные птицы

Сама по себе идея «женского комикса» в наше время не нова, в отличие от женских боевиков и комедий жанр вполне себе прижился, в том числе у DC, а Харли Квинн, повторимся, в оригинальном «Отряде самоубийц» была самым крутым персонажем, породив целый косплеерский культ, так что почему бы и нет, думают зрители, собираясь на премьерный сеанс.

Однако своя проблема тут была (помимо очевидных, сценарий с большой вероятностью мог оказаться плох), а именно, весь образ Харли Квинн держался исключительно на энтузиазме Марго Робби, которая не просто носила костюм, а вполне аутентично перевоплощалась в кадре в оторву, которая дерётся потому что дерётся. Ни у кого не возникало вопросов, а чо это она такая боевая в компании мужиков-громил. Но и этот энтузиазм не вечен, и Марго Робби могла просто устать от этой роли и этого было бы достаточно, чтобы убить фильм.

Впрочем, начинает он с более простых вещей, а именно, пытается нам объяснить, куда делся Джокер (или мистер Джей, или «пудинг», как Харли упорно и теперь уже непонятно продолжает его называть), потом рассказать все предыстории каждой из главгероинь, потом объяснить, причём тут главзлодей в исполнении Эвана Макгрегора со шрамированным присным, чтобы потом... Нет, погодите, давайте вернёмся к началу.

Хищные птицы

Всё это создатели фильма делают при помощи постоянных перебивок, сносок, заставок, массы довольно скучных анимационных зарисовок, и этого добра в фильме так много, что по сути из достаточно сбивчивых предуготовлений, постоянно наступающих друг другу на хвост под нарочитый конферанс закадровой Харли, фильм состоит на две трети хронометража. Когда же все девахи наконец собираются воедино, то внезапно выясняется, что всё это мучительное вступилово ничего не объяснило, и между ними по-прежнему ничего общего, помимо хладного трупа под ногами. И тут Харли такая — давайте объединяться! И все такие — лады!

И тут на этом месте достаточно неровный и дёрганый, но в каком-то смысле логичный девочковый комикс неожиданно превращается в неофициальный спин-офф сериала «Блеск», где ряженые девахи в стиле восьмидесятых показательно метелят мужских шовинистических свиней, да ещё и у одной из них оказывается суперспособность, о которой в курсе фанаты оригинальных комиксов, но кто их помнит из числа тех, кто в зале?

Так фильм, в котором всю дорогу были одни правила, внезапно сам их нарушает, ломая собственные с трудом выстроенные каноны и кардинально меняя общую атмосферу, да ещё и никак это не объясняя. Вы же помните, я дерусь, потому что дерусь. Мистер Джей ушёл, но обещал вернуться, химический завод взорван, просто чтобы показать, какая я независимая. И так далее.

Хищные птицы

Ну и да, в какой-то момент посреди этого затяжного яичного сэндвича и покатушек на роликах Марго Робби в кричащих штанишках внезапно понимает, что ей уже как-то не по возрасту так по-детски клоунадить, и начинает невольно делать между ужимками такое лицо, что вот буквально чувствуешь, ну устал человек, не интересна ему ни эта роль, ни этот фильм, даже за деньги, и весь показной оптимизм уходит как пар в свисток.

А усталый человек в аляповатом трико и с голыми ляжками — это уже получается женский вариант «Джокера», а никакие не «Хищные птицы», но до «Джокера» тут не доросли ни сценаристы, ни режиссёры, ни большинство актёров, особенно китайская девочка, которая вообще ничего не играет. Та же Мэри Элизабет Уинстед, навечно застрявшая в роли всё больше взрослеющей Рамоны из «Скотта Пилигрима», хотя бы делает всё время удивлённое лицо, остальные даже на таком уровне не стараются. Эван Макгрегор, кажется, вообще не понимал, что он делает на площадке, до самого момента, когда ему вручили заветное кольцо, чтобы не мучился.

И самое главное — фильм заявляли как историю эмансипации, освобождения Харли Квинн от реноме вечной подружки Джокера. Но что мы видим в итоге? Она носит грим мистера Джея, костюмы мистера Джея, даже хочет стать, как мистер Джей, королём криминального мира Готама (что вызывает вопрос, а не задумывался ли Джокер изначально главзлодеем этого фильма), но в итоге только и добивается того, что бросает собственную только что с таким трудом собранную агит-бригаду ради всё того же яичного сэндвича.

Стоит ли эта овчинка сразу двух явно анонсированных в финале спин-оффов, вообще непонятно. Посмеялись и расходимся.

Хищные птицы

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Хищные птицы:

Хищные птицы
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 21
трейлеры: 10

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