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Бладшот: Суповой набор

Роман КОРНЕЕВ , 14 марта 2020

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Последние годы «Сони» с достойной уважения решительностью пытается завоевать звание «нового диснея», собирая под своё крыло всё, что движется, помимо оставленного себе паучка, и, главное, у неё это до сих пор успешно получалось. Однако сама возможность сосуществования современной мышиной империи с кем бы то ни было ещё недавно была просто под вопросом, но буквально вчера, когда и «Дисней», и «Юнивёрсал», и другие компании дружно поснимали свои ближайшие релизы, и держатся за свои даты почему-то только женские комиксы «Чёрная вдова» и «Чудо-женщина 1984», этот знак вопроса стал таким жирнющим, что заранее подразумевает отрицательный ответ. Когда вся индустрия в целом оказалась под ударом стихии и ушла в штопор, некогда думать о лидерстве, тут бы о душе подумать, в смысле о выживании.

И чудесным образом именно новый релиз «Сони» по имени «Бладшот» оказался тем самым последним пациентом, который, уходя, должен закрыть за собой дверь с той стороны. И в этом свете он ещё до похода в кино выглядит по меньшей мере странно. Режиссёр игровых синематиков Дэйв Уилсон, не особо выходящий из своих классических образов Вин Дизель в белой алкоголичке, довольно примитивная origin-story в качестве сценария, полное видимое отсутствие антигероя, вряд ли именно это могло привести комикс-вселенную «Валиант» на большие экраны всерьёз и надолго (планы были на пять фильмов разом).

Даже само расположение релиза на графике говорит о многом — «Сони» механически воспользовались отсутствием марвеловского релиза в слоте, который те сами и придумали, в то время как если традиционный, немарвеловский комикс желает успеха вне классических кассовых сезонов, он должен быть особенным, что называется «взрослым». «Бладшот» же статями какого-нибудь «Старого Логана» точно не обладал, да даже и не пытался. Не то комикс, не то очередной извод «Универсального солдата» с намозолившими уже отсылками к забытому героем прошлому и попутным противостоянием с сослуживцами, точно такими же, но почему-то «плохими».

Собственно авторы стреляют себе в ногу с самого начала, забывая попросту придумать хоть что-нибудь оригинальное. Поддельные травмирующие воспоминания с целью мотивации против воли главгероя? Убитая горем жена? Побочный женский персонаж с заделом на дальнейшую франшизу? Мутный начальник, затирающий какую-то мотивирующую дичь про то, как мы щас всех победим нанитами за миллиард долларов? Психические инвалиды умственного труда, гоняющиеся за главгероем? Даже смешной афроамериканский хакер, лучшая часть этого марлезонского балета. Всё это уже было и было заметно лучше. Ну, кроме хакера, он и правда хорош.

А вот главный герой нифига не хорош. Во-первых, он анонимен, его к середине фильма начинают нехотя называть Гаррисоном и вообще ни разу не называют собственно Бладшотом. Во-вторых, всё то, что мы о нём знаем, рано или поздно развенчивается, то есть мы в итоге знаем только то, что он есть, и что его играет Вин Дизель. А это автоматически означает ноль мотивации, ноль сопереживания и да, ноль харизмы.

Да, Дизель по инерции произносит что-то до боли знакомое про «семью», но эта мулька всем давно надоела во франшизе «Форсаж» (к слову, тоже перенесённой из-за коронавируса), не хватало ещё и в новую серию её тащить. Главгерой вроде как всю дорогу мстит за себя и за Сашку, а в итоге всё сводится к банальной детской обидке, что, мол, вы все меня кинули, сволочи. Тот факт, что они его вообще-то для начала фактически создали, как-то сам собой ускользает.

Остаётся чисто визуальная сторона, и она тоже вторична, а во многом случайна. Рефрен с абстрактной войнушкой развенчивается самим сюжетом. Битва в туннеле с мукой красива визуально, но совершенно оторвана от остального фильма и да, она безумно нелогична. Главгерой тупо ломится на пули, как и почти всегда в этом фильме.

Наконец когда дело доходит до финальной мега-битвы с погонями и дракой в лифте, то тут всё настолько случайно, понадёргано отовсюду и попросту несбалансированно в смысле гейм-дизайна, что за главным героем остаётся наблюдать как за абстрактными пикселями, мельтешащими на экране в явно изначально рассчитанную на триде картинку, от которой в итоге осталось только подражание «Человеку-пауку».

Ну и да. Окончательную точку в противостоянии с незадачливым главзлодеем ставит тупое сжигание нанитов всё так же в лоб, на гранатомёт, за семью, за Дизеля! Зачем, почему, чтобы что? Чтобы снова из последних сил? Чтобы показать наконец тот самый красный просвечивающий сквозь кожу шпецэффект? Непонятно.

В итоге достаточно дешёвый фильм (бюджет $45 млн) пытается выехать именно на самом дорогом в производстве (визуальные эффекты до сих пор страшно дороги), а на остальное попросту забивает, отделываясь шуточками имени Ивлеевой про «16 сантиметров», а также вставными сценами с подводной акробатикой, даже не пытаясь выстроить вокруг персонажа никакой внятной истории. Что и как не поделили бывшие товарищи главного по корпорации. Почему они все ведут себя как урки с района, а не как учёные, коими должны в теории быть. Зачем каждый раз весь этот конферанс по радио, если и без него главгерой спокойно бы всех убил. Главный герой к концу фильма снова никто и звать его никак, зачем вообще нам ждать с ним новый фильм? А ни за чем. Перед нами как будто приквел к так и не снятому фильму, мы уже словно за что-то полюбили этого героя где-то ещё и больше нас ни в чём убеждать не надо. А это совсем не так.

Любите кино, новое нескоро подвезут.

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