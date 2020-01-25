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Плохие парни навсегда:
Плохие парни навсегда: Пока живые
о фильме: рецензия | кадры: 6 | трейлеры: 11 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Старость, старость. Что ты будешь делать, когда она придёт? Если ты — герой боевика девяностых и нулевых, которого настиг шестой десяток, есть вероятность, что ты решишь поддерживать свой бренд, снимаясь в боевиках и дальше, но теперь уже со старостью в качестве ещё одного противника, которого хотя бы на экране можно одолеть; ещё лучше, если для этих целей в твоём каталоге имеются франчайзы, которым достаточно ничего не делать — только существовать в памяти — чтобы их оживление добавляло резонанса, а с ним и сборов. «Плохие парни навсегда» находились в работе с конца 2000-х, и, естественно, не являются тем проходным сиквелом, каким были бы десять или даже пять лет назад; тот факт, что тревога по поводу возраста теперь вплавлена в материал — лишь одна из тому причин. Сделало ли это материал хоть сколько-нибудь лучше?
Диссонанс здесь возникает не только из-за самого течения времени, но и оттого, что молодость этих персонажей в последний раз запечатлели «Плохие парни 2» — не просто проходной сиквел, но ублюдочная максималистская оргия смерти, разрушений и ликующе неполиткорректных шуток и агрессивных перебранок, подлинный опус магнум Майкла Бэя и чистейший документ эпохи Буша-младшего, в экшн-кульминации которого жёлтый американский «Хаммер» ровняет с землёй зарубежную деревню. В гармонии с бэевским взглядом на мир, фильм также утвердил отношения главных героев как основанные целиком на дисфункции. Они не могли жить ни друг с другом, ни друг без друга, и не могли десять минут пробыть крутыми, не выставляясь на посмешище (и наоборот) — но, в конечном счёте, оставались героями, ибо лучше них в кадре все равно никого не было.
Семнадцать лет спустя Бэй со своим собственным брендом временно (?) мигрировал на Netflix, став слишком вульгарным для наших диснейфицированных кинозалов, а плохие парни Майк и Маркус вместо того, чтобы организовывать подпольное вторжение на Кубу, летят пассажирским рейсом в Мексику. «Плохие парни навсегда» не отказываются от былой мизантропии целиком, чему свидетельствует примерно сохранённый уровень насилия («Насилие — наша суть!») — среди прочего выделяется эпизод, в котором Майк, не задумываясь, использует размягчитель мяса в общении с информатором, — но окружают её сценами, в которых герои берут на руки младенцев, обмениваются сантиментами за бухлом, выслушивают притчи, молятся боженьке, произносят речи о том, как «25 лет мы охраняем эти улицы» — всё, чтобы растрогать зрителя.
Этот разлад — прямой результат отсутствия того самого взгляда на мир, и из-за него же, по иронии, сам фильм ведёт себя так, будто всё в порядке — что, в свою очередь, в определённом извращённом смысле идёт ему на пользу, т.к. побуждает и зрителя ни о чём не париться. По их режиссуре понятно, что молодые бельгийцы Адиль Эль Арби и Билал Фалла были наняты, чтобы держать картинку в фокусе и не выпендриваться; проблема в том, что этот подход неизбежно распространяется на весь фильм. Самый примечательный момент с точки зрения экшна сводится к тому, как в нескольких метрах от героев падает и взрывается вертолёт, после чего они уходят от него ничуть не в худшем состоянии; ни у кого уже нет сил с этим разбираться. Уместно, что это часть кульминации, действие коей происходит в стандартных серых развалинах, освещённых компьютерным огнём.
Сценарий, между тем, не сидит на месте и подкидывает побеги из тюрьмы в духе Ганнибала Лектера, сюжетные повороты, которые внутри самого фильма сравниваются с мыльными операми (что во многом обезвреживает их забавную нелепость) и угрожающие разговоры о тёмной магии (!?); есть своё анти-достижение в том, чтобы свести и такие вещи к чистому функционалу. Начиная с определённого момента, «Плохие парни навсегда» оказываются сюжетно и тематически ближе к «Гемини», чем кто угодно мог ожидать — но не настолько близко, чтобы похожие элементы были в них сюжетообразующими, а не комичными отростками от беспокойств насчёт старости.
Штука с подобным беспокойством в чём? Оно имеет вес лишь в тех случаях, когда персонажей ждут в конце реальные последствия; экшн-франчайзы делают такое практически невозможным по своей природе, и наши плохие парни по итогам действа вновь живее всех живых. Как и в прошлосезонном боевике с Уиллом Смитом, вся рефлексия и заламывание рук по дороге к финалу лишь маскируют фантазию, позволяющую 50-летним актёрам доказать в кадре свою бесценность и научить миллениалов, как надо делать. «Ничего печальнее старичья, которое ещё пыжится», комментирует, со своей стороны, капитан Ховард в исполнении незаменимого Джо Пантолиано. Куда ближе к правде, но героев боевика это не остановит.
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2020/01/25/badboysforlife.shtml
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Legat
Метросексуальный огонёк.
Парни у меня для вас плохие новости. Очередная сага загублена. Каждый раз, когда я прихожу в храм Синематографа я надеюсь, что хуже уже быть не может и все, что можно было испортить, испорчено. Но нет, вот и до "Плохих парней" добрались чьи-то кривые и жадные рученки. Видимо в Голливуде тренд такаой... далее
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