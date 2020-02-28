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Пушки Акимбо
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Перочинный боевик
Первое ощущение от просмотра «Пушек Акимбо» это смутное чувство, что такого кино стало слишком много. Но когда потом пытаешься вспомнить конкретные названия, то всплывает в памяти сплошь какое-то старьё вроде «Хардкора», который вышел четыре года назад, да ещё вот трейлер «Главного героя», который как бы ещё и не вышел и вообще про другое. На деле подобного полукомедийного грайндхауса выпускается крайне мало, но, видимо, материал такого рода настолько плотно занимает свою нишу, что с каждым новым фильмом даже опытным авторам всё сложнее говорить в жанре что-то новое. Так исчерпалось «Железное небо», ударился в самоповторы «Дэдпул», «Хищные птицы» в итоге тщательно повторяют все слабые места «Отряда самоубийц» (ну, тут просто плохая генетика, как Марго Робби не кривляйся в кадре). Даже безумный «Кунг-фьюри» по итогам успешного сбора денег у фанатов наверняка окажется одним сплошным тяжеловесным авторимейком.
Потому что всё это кино во многом основано на «идее идеи», на чём собственно далеко не уедешь, а бесконечно креативить в каждом кадре могут только лучшие, да и то недолго. А уж когда в кадре оригинальные заходы заканчиваются примерно на пятой минуте полёта, то получается как в «Акимбо». Начать стоит видимо с концепта — задрот с пушками это круто, но сколько можно тратить время на бесконечные доставания мобилы из кармана? Тапки-лапки это мило, но как далеко герой в них добежит? Ну и сам Дэниел Рэдклиф хоть и традиционно мил, но на фоне шедеврального «Перочинного человека» смотрится собственной бледной пародией. Всё же остальное — ну настолько уже сто раз было, что устаёшь загибать пальцы.
Тут вам и «Скотт Пилигрим», и «Конец грёбаного мира», и тот же «Хардкор» с его операторскими изысками, и та же Харли Квинн с её страстью к насилию, и мёртвый бассейн с его неубиваемостью. И даже многочисленные мобилко-муви имени Бекмамбетова, которые лень перечислять, настолько они не стоят того. По сути, кроме вставной офисной драмы и вставной мелодрамы на общем фоне выделяется только камео бомжа (сюжетообразующее, но тоже вставное) и словно нарочно выброшенный из сюжета заход про «борьбу с троллями». Авторы будто физически неспособны сосредоточиться на собственных идеях, их всё время ведёт куда-то в сторону чужой несвежей копи-пасты, так что в итоге в целом забавный фильм оставляет после себя такое душное ощущение уже сто раз виденного, что по выходе из зала его хочется исключительно поскорее забыть.
Название фильма: Пушки Акимбо
Оригинальное название: Guns Akimbo
Прокат в России фильма "Пушки Акимбо": 27 февраля 2020 года
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О фильме "Пушки Акимбо":
Дэниел Рэдклиф в экшн-комедии о нерде с двумя пушками, прибитыми к рукам.
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