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Пушки Акимбо

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Рецензия: Перочинный боевик

Роман КОРНЕЕВ, 28 февраля 2020
Рецензия

Первое ощущение от просмотра «Пушек Акимбо» это смутное чувство, что такого кино стало слишком много. Но когда потом пытаешься вспомнить конкретные названия, то всплывает в памяти сплошь какое-то старьё вроде «Хардкора», который вышел четыре года назад, да ещё вот трейлер «Главного героя», который как бы ещё и не вышел и вообще про другое. На деле подобного полукомедийного грайндхауса выпускается крайне мало, но, видимо, материал такого рода настолько плотно занимает свою нишу, что с каждым новым фильмом даже опытным авторам всё сложнее говорить в жанре что-то новое. Так исчерпалось «Железное небо», ударился в самоповторы «Дэдпул», «Хищные птицы» в итоге тщательно повторяют все слабые места «Отряда самоубийц» (ну, тут просто плохая генетика, как Марго Робби не кривляйся в кадре). Даже безумный «Кунг-фьюри» по итогам успешного сбора денег у фанатов наверняка окажется одним сплошным тяжеловесным авторимейком.

Потому что всё это кино во многом основано на «идее идеи», на чём собственно далеко не уедешь, а бесконечно креативить в каждом кадре могут только лучшие, да и то недолго. А уж когда в кадре оригинальные заходы заканчиваются примерно на пятой минуте полёта, то получается как в «Акимбо». Начать стоит видимо с концепта — задрот с пушками это круто, но сколько можно тратить время на бесконечные доставания мобилы из кармана? Тапки-лапки это мило, но как далеко герой в них добежит? Ну и сам Дэниел Рэдклиф хоть и традиционно мил, но на фоне шедеврального «Перочинного человека» смотрится собственной бледной пародией. Всё же остальное — ну настолько уже сто раз было, что устаёшь загибать пальцы.

Тут вам и «Скотт Пилигрим», и «Конец грёбаного мира», и тот же «Хардкор» с его операторскими изысками, и та же Харли Квинн с её страстью к насилию, и мёртвый бассейн с его неубиваемостью. И даже многочисленные мобилко-муви имени Бекмамбетова, которые лень перечислять, настолько они не стоят того. По сути, кроме вставной офисной драмы и вставной мелодрамы на общем фоне выделяется только камео бомжа (сюжетообразующее, но тоже вставное) и словно нарочно выброшенный из сюжета заход про «борьбу с троллями». Авторы будто физически неспособны сосредоточиться на собственных идеях, их всё время ведёт куда-то в сторону чужой несвежей копи-пасты, так что в итоге в целом забавный фильм оставляет после себя такое душное ощущение уже сто раз виденного, что по выходе из зала его хочется исключительно поскорее забыть.

Пушки Акимбо


 
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Название фильма: Пушки Акимбо
Оригинальное название: Guns Akimbo
Прокат в России фильма "Пушки Акимбо": 27 февраля 2020 года
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О фильме "Пушки Акимбо":

Дэниел Рэдклиф в экшн-комедии о нерде с двумя пушками, прибитыми к рукам.

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Пушки Акимбо:

Пушки Акимбо
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

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