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Джентльмены: Чисто британская история

Роман КОРНЕЕВ , 12 февраля 2020

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После того, как приличный или даже культовый режиссёр снял какую-нибудь коммерческую шляпу, по райдеру ему положен отдых. Так Сэм Мендес после двух серий бондианы снял для души «1917», а Гай Ричи, уставший работать с синемордым Уиллом Смитом на «Аладдине», решил оттянуться, вновь вернувшись к корням, то есть к британскому криминальному полукомедии-полубоевику с универсальным названием «Джентльмены». И тут сразу две хорошие новости для фанатов творчества мастера — с одной стороны на этот раз возвращение Ритчи не затянулось, как в прошлый раз, а с другой — как бы мы не любили «Револьвер», всё-таки то был довольно рискованный и во многом не оправданный эксперимент, на этот раз всё будет не так.

Ритчи взял свои старые наработки про прикольных британских гопников и снял совершенно типичное для себя раннего кино о том, как правильный акцент у актёров делает любую криминальную разборку на экране идеальной, а уж актёров, что британских, что американских, режиссёр с такой киноисторией может приглашать любых, хоть на пару эпизодов в клетчатых штанах, как Колина Фарелла, хоть с неузнавемым гримом, как Хью Гранта. Все потенциальные исполнители только за.

Итак, персонаж Мэттью Макконахи при помощи персонажа Чарли Ханнама рулит подпольной криминальной империей по выращиванию травы. Но Британия — не Мексика, тут каждый метр просматривается любителями пешего туризма, а запрещать им доступ на частные владения нельзя по закону, так что просто так поразбить деляночек или настроить парничков не получится. Но наши джентльмены нашли способ, попутно коррумпируя обнищавшую британскую знать, на земле которых возводятся уютные подвальчики для промышленного производства запрещённого зелья.

Однако легалайз наступает, а переходить на более тяжёлую дурь джентльменам не годится (вставная лекция о том, что героин — это плохо), потому приходится подумать о выходе семейного бизнеса на IPO и дальнейшем намыливании лыж в сторону почётной пенсии. И всё бы у них сложилось, но тут как назло молодые и нахальные китайцы лезут не в свои дела, туда же суют свой нос пронырливые и беспринципные журналисты, а ко всему ещё и группа местных спортсменов не от большого ума сунулась на газон к людям не своего масштаба, придётся извиниться. Ну, и русские, куда ж без них.

По сути, это обычный себе криминальный сюжет, из которого можно сделать что угодно, гагнстерскую драму, боевик, детектив, комедию про придурков или всё вместе, только приправленную изрядной долей вот именно что «джентльменов», у которых даже обыденное убийство криминального босса во время завтрака будет обставлено по высшему разряду и само по себе станет в итоге одним из главных вотэтоповоротов сюжета. То есть как бы в кадре обычные пройдохи, урки, гопники, наркоторговцы и криминальные авторитеты, а на выходе получается такой себе великосветский раут, где все предельно вежливы и галантны.

Плюс встроенный детектив — это действительно детектив, даже с погонями, в котором до самого конца не понимаешь, кого в итоге всё-таки запихнут по частям в холодильник, а кому удастся отвертеться. Но главное тут не в этом, а именно в этой мягкости и вежливости всех участников. Ритчи как бы показывает всем желающим, что имперский флёр старушки Британии никуда не делся, и она ещё стоит того, чтобы кто-нибудь профинансировал ей починку слегка протекающей крыши. В наше время это так важно, во всём оставаться джентльменом.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2020/02/12/gentlemen.shtml

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