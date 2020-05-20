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Капоне, Лицо со шрамом / Лицо со шрамом

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Забыл принять таблетки

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 20 мая 2020
Рецензия

Капоне

«Капоне» удивляет независимо от того, что от него ждёшь. Можно даже не возмущаться, что несостоявшийся российский прокатчик нечестно переименовал его в «Лицо со шрамом», которое создаёт обманчивые ожидания, потому что обмануты всё равно будут все. По многим слухам, Джош Транк снимал провальную «Фантастическую четвёрку» в глубокой депрессии, из-за чего не мог полноценно руководить съёмками и общаться с командой, и как раз поэтому фильм у него отобрали на середине продакшна, а потом переделали хоть во что-то внятное. После «Капоне» ещё больше этому веришь, потому что там вместо сильного возвращения, которое показало бы, как автора недооценили, у нас почти два часа размазанных тараканов из головы человека, которому следовало пройти долгую интенсивную терапию вместо съёмок кино.

От биографического фильма про Аль Капоне, даже про последние дни его жизни, можно ожидать чего угодно, но не того, что два часа трупного вида Том Харди будет мочиться в кресло и быстро деградировать до состояния овоща с морковью в зубах вместо сигары. Обиженный режиссёр очевидно ругается со всем миром, чисто эпатируя максимально унижающими главного героя сценами, где он барахтается в грязи, срёт в кровати, пучится на всех красными глазами без возможности сказать что-либо членораздельное и никого не узнаёт. Том Харди наконец нашёл роль, в которой с полной мере раскрывает свой известный талант хмыкать и кряхтеть, потому что на этом заканчиваются почти все его реплики. «Капоне» — это сцена из «Смерти Сталина», где Сталин валяется в луже своей мочи, только она растянута до полного метра, и вождь в ней иногда двигает глазами, полными боли и непонимания.

Вершина «Капоне» — истеричный ответ на финальную сцену «Лица со шрамом» Де Пальмы, где уже полностью деградировавший великий гангстер убивает своих друзей, близких и простых рабочих из золотого томми-гана. А история про внебрачного сына, с помощью которой этот депрессивный бред попытались связать, в итоге так и не получает никакого смысла. Лишь пытается на эмоциональном уровне собрать и потом поставить финальную точку. Но она не делает фильм историей ни про искупление, ни про наследие, ни про отцов и детей пусть как-то — она ни о чём вообще.

Если бы Транк, который здесь и режиссёр, и сценарист, обладал соррентиновской хитростью давить на эмоции при мутном сюжете и шутках (а он, кстати, шутить тоже пытается) или просто умел делать красивые многозначительные видеоряды, ему ещё было бы чем защищаться. Но «Капоне» снят скучно и безвкусно, хоть и претенциозно — настолько, что ни разу картинка не отвлекает от мысли, насколько ужасный резиновый грим на Томе Харди. Это не кино — это агония.

Капоне


 
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Название фильма: Капоне
Оригинальное название: Capone
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» Голливуд » Криминальные
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Капоне":

Том Харди в байопике самого знаменитого гангстера в истории.

В ролях также: Мэтт Диллон, Кайл Маклохлан. Режиссёр: Джош Трэнк.

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Капоне, Лицо со шрамом:

Капоне, Лицо со шрамом
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Капоне: Забыл принять таблетки
Фильм снят скучно, хоть и претенциозно, не отвлекая от мысли, насколько ужасный резиновый грим на Томе Харди. Это не кино — это агония

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