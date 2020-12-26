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Чудо-женщина 1984:
Чудо-женщина 1984: Сила в правде
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 14 | постеры: 5 | в ролях | афиша, билеты
Больше года «Чудо-женщина 1984» не могла выйти в прокат, но лучше бы не выходила вообще. О ней были бы лучшего мнения. У авторов было два с половиной часа экранного времени и очевидный бюджетный карт-бланш, но, как всегда, оказалось, что без цельной картины в голове всё это не имеет значения.
На втором фильме лежит такой толстый слой нолановской элитарности, что невозможно не спрашивать с него много. Он целиком снят на плёнку, что дорого, особенно с учётом многочисленных реальных и больших массовок, с учётом разных пересъёмок и досъёмок. Он не хочет быть фильмом из нашего времени, и это явно не вопрос стилизации.
Иногда в нём чувствуются «Назад в будущее», «Охотники за привидениями» и первый «Супермен» с Ривом, но не всегда на пользу. Когда Диана останавливает карикатурных грабителей в торговом центре, фантастически кувыркаясь между магазинами и подмигивая детям, и даже сами грабители охают, что один из них взял в заложники ребёнка, это отдаёт и пародией на Земекиса, и самопародией. Не хватало камео Марти Макфлая, чтобы все превратилось в скетч SNL.
Как потом много раз подтверждается, Пэтти Дженкинс не понимает, зачем ей экшн, и каким он должен быть. Он всегда вставной, слабо аргументированный и не без нелепых моментов вроде неожиданно выбегающих на дорогу детей, которые не видят огромную, стреляющую во все стороны колонну военных. Чтобы спасти их, Диана цепляется хлыстом за вылетающий зенитный снаряд и стремительно подлетает к ним, укрывая собой сразу двоих детей от машины.
Не меньше нелепо — это летающая вокруг колонн Кристен Уиг. Мало того, что драка двух женщин на каблуках — мягко говоря, специфическая идея, но Кристен Уиг, при всём уважении, явно и формами, и типажом не для таких сцен актриса. Схватка в Белом доме похожа на отрывок из «Кошек». Хотя финальная драка расстраивает ещё больше. Там Дженкис упускает символ фильма — золотую крылатую броню. Диана надевает её в первый и последний раз — фактически ради парирования атак безумной кошки, стоя у серого входа в серый бункер в серую ночь. Постеры были эффектнее, чем этот эпизод.
Супергероическая часть в принципе не нужна Дженкинс. Без сильных изменений фильм мог стать новой частью «Мумии» или «Расхитительницы гробниц». Когда все и всё поняли, Диана и Стив Тревор продолжают разгадывать тайну мистического артефакта, пока им всё не рассказывает растаманского вида эмигрант с древнейшей книгой на мёртвом языке, которую ему оставил дедушка. Поворот достоин Майкла Бэя, но в режиссёрах всё-таки Пэтти Дженкинс, и она не снимает аттракционы, как не снимает фильмы для подростков, и никак такой глупый и неуместный эпизод не оправдать.
Дженкинс потеряла даже романтику. Стив для Дианы — моральный компас, но теперь он ещё больше похож на весёлую подружку, чем самостоятельного персонажа. У него был огромный потенциал. Он мог превратить «Чудо-женщину» в нового «Призрака» или «Знакомьтесь, Джо Блэк», но ему не хватило сюжета и внимания. Сразу два злодея оказались важнее. Макс Лорд крадёт шоу, забирая на себя всю драму. Диане и Стиву остаются эффектное прощание без прощания, эмоциональный полёт под адажио из «Пекла» и финальный монолог, который вроде бы грустный и волнительный, но прочувствовать его сложно. Вероятно, потому что нам тоже нужно переживать чью-то потерю, и снова единственным подходящим персонажем для этого был смешной и милый Стив Тревор. Именно его история должна стать главной, чтобы фильм эмоционально собрался, а не Макса Лорда. Потому что у истории должно быть сердце, и это Стив, а не расклеившийся неудачник, которого всю жизнь обижали.
И все эти проблемы — от сценария. Можно сколько угодно приводить в пример «Гладиатора», которого писали во время съёмок, а местами снимали вообще без ничего, но там была счастливая случайность, и Ридли Скотту больше так не везло. Экшн, сеттинг, интрига, персонажные линии — всё разваливается, не развито или не продумано в «Чудо-женщине 1984». Неважно, чувствует ли Дженкинс экшн, на своём ли месте Кристен Уиг, хватает ли бюджета, и когда вообще фильм выходит и на какой платформе — если со сценарием всё отлично. Кино может провалиться, но его не забудут. Хорошие истории не забываются. В этом правда, которую даже «Уорнеры» продолжают избегать, одновременно выпуская фильм, мораль которого в том, что сила в правде, и не нужно обманывать ни окружающих, ни себя самих.
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2020/12/26/wonderwoman.shtml
Лучшие отзывы | Оставить отзыв
BadGary
Лампа Алладина
Вообще это катастрофа. Разбирать этот фильм, напичканный штампами, смысла нет. Все что показали, больше похоже на какую то трэшовую отмазку. Лучше уж пересмотреть Исполнитель желаний или Алладина.
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