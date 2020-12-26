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Чудо-женщина 1984: Сила в правде

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 26 декабря 2020

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Больше года «Чудо-женщина 1984» не могла выйти в прокат, но лучше бы не выходила вообще. О ней были бы лучшего мнения. У авторов было два с половиной часа экранного времени и очевидный бюджетный карт-бланш, но, как всегда, оказалось, что без цельной картины в голове всё это не имеет значения.

На втором фильме лежит такой толстый слой нолановской элитарности, что невозможно не спрашивать с него много. Он целиком снят на плёнку, что дорого, особенно с учётом многочисленных реальных и больших массовок, с учётом разных пересъёмок и досъёмок. Он не хочет быть фильмом из нашего времени, и это явно не вопрос стилизации.

Иногда в нём чувствуются «Назад в будущее», «Охотники за привидениями» и первый «Супермен» с Ривом, но не всегда на пользу. Когда Диана останавливает карикатурных грабителей в торговом центре, фантастически кувыркаясь между магазинами и подмигивая детям, и даже сами грабители охают, что один из них взял в заложники ребёнка, это отдаёт и пародией на Земекиса, и самопародией. Не хватало камео Марти Макфлая, чтобы все превратилось в скетч SNL.

Как потом много раз подтверждается, Пэтти Дженкинс не понимает, зачем ей экшн, и каким он должен быть. Он всегда вставной, слабо аргументированный и не без нелепых моментов вроде неожиданно выбегающих на дорогу детей, которые не видят огромную, стреляющую во все стороны колонну военных. Чтобы спасти их, Диана цепляется хлыстом за вылетающий зенитный снаряд и стремительно подлетает к ним, укрывая собой сразу двоих детей от машины.

Не меньше нелепо — это летающая вокруг колонн Кристен Уиг. Мало того, что драка двух женщин на каблуках — мягко говоря, специфическая идея, но Кристен Уиг, при всём уважении, явно и формами, и типажом не для таких сцен актриса. Схватка в Белом доме похожа на отрывок из «Кошек». Хотя финальная драка расстраивает ещё больше. Там Дженкис упускает символ фильма — золотую крылатую броню. Диана надевает её в первый и последний раз — фактически ради парирования атак безумной кошки, стоя у серого входа в серый бункер в серую ночь. Постеры были эффектнее, чем этот эпизод.

Супергероическая часть в принципе не нужна Дженкинс. Без сильных изменений фильм мог стать новой частью «Мумии» или «Расхитительницы гробниц». Когда все и всё поняли, Диана и Стив Тревор продолжают разгадывать тайну мистического артефакта, пока им всё не рассказывает растаманского вида эмигрант с древнейшей книгой на мёртвом языке, которую ему оставил дедушка. Поворот достоин Майкла Бэя, но в режиссёрах всё-таки Пэтти Дженкинс, и она не снимает аттракционы, как не снимает фильмы для подростков, и никак такой глупый и неуместный эпизод не оправдать.

Дженкинс потеряла даже романтику. Стив для Дианы — моральный компас, но теперь он ещё больше похож на весёлую подружку, чем самостоятельного персонажа. У него был огромный потенциал. Он мог превратить «Чудо-женщину» в нового «Призрака» или «Знакомьтесь, Джо Блэк», но ему не хватило сюжета и внимания. Сразу два злодея оказались важнее. Макс Лорд крадёт шоу, забирая на себя всю драму. Диане и Стиву остаются эффектное прощание без прощания, эмоциональный полёт под адажио из «Пекла» и финальный монолог, который вроде бы грустный и волнительный, но прочувствовать его сложно. Вероятно, потому что нам тоже нужно переживать чью-то потерю, и снова единственным подходящим персонажем для этого был смешной и милый Стив Тревор. Именно его история должна стать главной, чтобы фильм эмоционально собрался, а не Макса Лорда. Потому что у истории должно быть сердце, и это Стив, а не расклеившийся неудачник, которого всю жизнь обижали.

И все эти проблемы — от сценария. Можно сколько угодно приводить в пример «Гладиатора», которого писали во время съёмок, а местами снимали вообще без ничего, но там была счастливая случайность, и Ридли Скотту больше так не везло. Экшн, сеттинг, интрига, персонажные линии — всё разваливается, не развито или не продумано в «Чудо-женщине 1984». Неважно, чувствует ли Дженкинс экшн, на своём ли месте Кристен Уиг, хватает ли бюджета, и когда вообще фильм выходит и на какой платформе — если со сценарием всё отлично. Кино может провалиться, но его не забудут. Хорошие истории не забываются. В этом правда, которую даже «Уорнеры» продолжают избегать, одновременно выпуская фильм, мораль которого в том, что сила в правде, и не нужно обманывать ни окружающих, ни себя самих.

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