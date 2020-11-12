|
Тесла
о фильме: рецензия | кадры: 11 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Переменный ток
Тесла всегда был для современной культуры таким персонажем комиксов. Фокусником от науки, одновременно трагическим и героическим персонажем. Но с некоторых пор заокеанские сценаристы, разъезжая по Долине на одноимённых пафосных электротачках, отчего-то решили, что настала пора эту ситуацию изменить. Так появились на свет сперва «Война токов», а затем и «Тесла». Там и там писатели очень серьёзны, они пишут Биографию с большой буквы, чтобы навзрыд, чтобы на разрыв аорты. С экрана несутся длинные монологи, объясняющие достоинства электродвигателя той или иной системы, подробно приводят казус с убийцей и лошадью, тщательно перечисляют юридические нюансы, кто кому и сколько денег дал, но всё без толку.
Потому что это крайне скучно, как если бы в кадре читали вслух статью из «Википедии», и примерно с такой же достоверностью в смысле фактов. А где скучно, неминуемо начинается «драматизация». Сперва в ход идут выдуманные сцены (так в кадре и говорят — мы всё придумали), потом выдуманные факты, ну и под конец в ход идут чёрно-белые задники для молчаливого стендапа Итана Хоука. Так байопик сначала превращается в псевдобайопик, а потом и в псевдомокументари, как если бы кино снимал Коэн, только ещё менее смешно.
То есть какие-то странные люди на каких-то странных буквально театральных подмостках произносят что-то весьма скорбрное, периодически посматривая в айфоны или макбук, намекая, что мол, если бы мы верили таким, как Тесла, мы бы давно жили бы в мире тесломобилей. И сами же успешно доказывают — нет, не поэтому. Серьёзный же комикс про сумасшедших учёных и их трагедию до сих пор остаётся только один — «Престиж» Нолана, который буквально одной сценой в середине и одним финальным твистом в конце сказал об этом больше, чем все байопики.
Название фильма: Тесла
Оригинальное название: Tesla
Прокат в России фильма "Тесла": 27 августа 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Тесла":
Итан Хоук в роли Теслы и Кайл Маклохлан в роли Эдисона в новом байопике о противостоянии переменного и постоянного тока.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Тесла:
Тесла: Переменный ток
Ещё по одной: Побег откладывается
Опасный элемент: Радий и полоний
Ход королевы: Ну что, пацаны, аниме?
В чужой шкуре: Нолан курильщика
11 ноября, среда
9 ноября, понедельник
Как и ожидалось, американский прокат успешно перешёл к новичку, вновь вырвавшись выше десятимиллионной планки...
8 ноября, воскресенье
Отечественный прокат, даже простимулированный наличием лишнего выходного, не смог вырасти, поскольку главная новинка недели...
|
|
|
|
|
«Глубже!», отзыв «Ведьмы», отзыв «Падение», отзыв «В чужой шкуре», отзыв Сериал «Воспитанные волками», отзыв «Ещё по одной», рецензия «Опасный элемент», отзыв «Честный вор», отзыв «Тесла», отзыв «Выбивая долги», отзыв «Дедушка нелёгкого поведения», отзыв «Ход королевы», отзыв «Довод», рецензия «Страна Лавкрафта», отзыв