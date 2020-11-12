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Тесла

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Переменный ток

Роман КОРНЕЕВ, 12 ноября 2020
Рецензия

Тесла всегда был для современной культуры таким персонажем комиксов. Фокусником от науки, одновременно трагическим и героическим персонажем. Но с некоторых пор заокеанские сценаристы, разъезжая по Долине на одноимённых пафосных электротачках, отчего-то решили, что настала пора эту ситуацию изменить. Так появились на свет сперва «Война токов», а затем и «Тесла». Там и там писатели очень серьёзны, они пишут Биографию с большой буквы, чтобы навзрыд, чтобы на разрыв аорты. С экрана несутся длинные монологи, объясняющие достоинства электродвигателя той или иной системы, подробно приводят казус с убийцей и лошадью, тщательно перечисляют юридические нюансы, кто кому и сколько денег дал, но всё без толку.

Потому что это крайне скучно, как если бы в кадре читали вслух статью из «Википедии», и примерно с такой же достоверностью в смысле фактов. А где скучно, неминуемо начинается «драматизация». Сперва в ход идут выдуманные сцены (так в кадре и говорят — мы всё придумали), потом выдуманные факты, ну и под конец в ход идут чёрно-белые задники для молчаливого стендапа Итана Хоука. Так байопик сначала превращается в псевдобайопик, а потом и в псевдомокументари, как если бы кино снимал Коэн, только ещё менее смешно.

То есть какие-то странные люди на каких-то странных буквально театральных подмостках произносят что-то весьма скорбрное, периодически посматривая в айфоны или макбук, намекая, что мол, если бы мы верили таким, как Тесла, мы бы давно жили бы в мире тесломобилей. И сами же успешно доказывают — нет, не поэтому. Серьёзный же комикс про сумасшедших учёных и их трагедию до сих пор остаётся только один — «Престиж» Нолана, который буквально одной сценой в середине и одним финальным твистом в конце сказал об этом больше, чем все байопики.

Тесла


 
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Название фильма: Тесла
Оригинальное название: Tesla
Прокат в России фильма "Тесла": 27 августа 2020 года
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» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Тесла":

Итан Хоук в роли Теслы и Кайл Маклохлан в роли Эдисона в новом байопике о противостоянии переменного и постоянного тока.

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Тесла:

Тесла
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 11
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Тесла: Переменный ток
Крайне скучно, как если бы в кадре читали в слух статью из «Википедии», и примерно с такой же достоверностью в смысле фактов

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