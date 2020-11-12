Рецензия: Переменный ток

Роман КОРНЕЕВ , 12 ноября 2020

Тесла всегда был для современной культуры таким персонажем комиксов. Фокусником от науки, одновременно трагическим и героическим персонажем. Но с некоторых пор заокеанские сценаристы, разъезжая по Долине на одноимённых пафосных электротачках, отчего-то решили, что настала пора эту ситуацию изменить. Так появились на свет сперва «Война токов», а затем и «Тесла». Там и там писатели очень серьёзны, они пишут Биографию с большой буквы, чтобы навзрыд, чтобы на разрыв аорты. С экрана несутся длинные монологи, объясняющие достоинства электродвигателя той или иной системы, подробно приводят казус с убийцей и лошадью, тщательно перечисляют юридические нюансы, кто кому и сколько денег дал, но всё без толку.

Потому что это крайне скучно, как если бы в кадре читали вслух статью из «Википедии», и примерно с такой же достоверностью в смысле фактов. А где скучно, неминуемо начинается «драматизация». Сперва в ход идут выдуманные сцены (так в кадре и говорят — мы всё придумали), потом выдуманные факты, ну и под конец в ход идут чёрно-белые задники для молчаливого стендапа Итана Хоука. Так байопик сначала превращается в псевдобайопик, а потом и в псевдомокументари, как если бы кино снимал Коэн, только ещё менее смешно.

То есть какие-то странные люди на каких-то странных буквально театральных подмостках произносят что-то весьма скорбрное, периодически посматривая в айфоны или макбук, намекая, что мол, если бы мы верили таким, как Тесла, мы бы давно жили бы в мире тесломобилей. И сами же успешно доказывают — нет, не поэтому. Серьёзный же комикс про сумасшедших учёных и их трагедию до сих пор остаётся только один — «Престиж» Нолана, который буквально одной сценой в середине и одним финальным твистом в конце сказал об этом больше, чем все байопики.