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Мулан:
Мулан: Честь для семейства Хуа
о фильме: рецензия | кадры: 32 | трейлеры: 25 | постеры | в ролях | афиша, билеты
С диснеевскими игровыми авторимейками собственных классических мультфильмов есть проблема. Да, они коммерчески успешны (сейчас только диснеевская детская фантастика никак не научится собирать внятные деньги), да, они выходят с завидной регулярностью, и останавливаться не собираются, да, некоторые из них даже своеобразно хороши, но всё равно не без подвоха, потому что это именно что авторимейки, со всеми вытекающими последствиями в виде бесконечных споров о повторах, расхождениях, натяжках, упрощениях, наоборот, лишних умствованиях или ненужном драматизме на ровном месте. В общем, эти фильмы буквально напрашиваются на сравнения, и эти сравнения отнюдь не всегда в плюс, поскольку оригиналы всё-таки сами по себе успешны, а борьба хорошего с лучшим никогда не доводила до добра.
«Мулан» в этом смысле была отдельно спорной. Китайцы с одной стороны любят, когда работают на них, и их рынок вот-вот догонит североамериканский, но ты ещё подумай, как на них нужно работать, белые варвары ни черта не понимают в культуре Поднебесной (и анимационный оригинал — тому большое доказательство, поскольку там очень много визуальных промашек и ещё больше промашек культурных), а легенду о Хуа Мулан они и сами не так давно экранизировали, так зачем нужен новый фильм?
И продюсеры в курсе всех этих проблем, что видно уже с первых же кадров. Никто уже не путает Японию и Китай, единственная песня убрана под закрывающие титры, традиционный эпический жанр «уся» усвоен, да и сам сюжет максимально уведён от жанра детской сказки. Вместо говорливого дракона — молчаливый и лаконичный феникс, действие сделали куда более мрачным, сопровождая его непрерывным конферансом про долг и честь, сама же героиня представлена вполне понимающей, чего от неё хотят, в то время как в мультике Мулан была скорее просто пацанкой-оторвой, которая не хотела замуж.
Также до минимума сокращена доля цитирования оригинала, даже в тех случаях, где цитирование напрашивалось, видимо, этот подход окончательно признан тупиковым, напротив, в сюжет специально введены новые элементы в виде ведьмы (в мультфильме была просто птичка), ей же выделен целый сайд-сюжет со своей аркой и он, в отличие от той самой сцены купания, вполне носит сюжетообразующий характер.
Усвоен и опыт китайской экранизации легенды. Всё бытование в лагере диснеевского фильма больше похоже на оммаж чужому фильму, да и дальнейшие отсылки весьма заметны, однако разница всё равно существенная: пока китайские киноделы снимали про Мулан-генерала, которая 12 лет воевала с северными племенами, учась на гибели друзей суровой правде войны, в диснеевской версии это именно что мелодрама про гендерные роли в традиционном обществе.
Там, где китайцы одной фразой про то, что война всё спишет, закрыли тему, их заокеанские коллеги продолжают и продолжают талдычить, что, мол, единожды солгав, кто тебе поверит, и позор, мол, на ваш род и деревню. Забавно, что драма с ложью Мулан в Голливуде показана куда более центральной и растянута на весь фильм, это при том, что в мультфильме её почти что и нет. Так сказку заменили на тёмное фэнтэзи, мелодраму на драму, зато зачем-то вставили чистый аттракцион про дворец императора, да и самого императора выставили не весёлым старичком, а вполне себе грозным воином, противостояние с которым у северян оправданно и законно. Он убил отца главзлодея, так почему бы ему не отомстить!
И в итоге такой подход работает. Это уже не чистый авторимейк, и не дурацкая пародия, пусть же китайский фильм всё равно аутентичнее и сложнее, конкурировать с ним на его же поле вполне возможно, а смотреть это даже не стыдно, в отличие от блохастого Пумбы и синего Джинни. Осталось узнать, что сделает постковидный прокат с финансовыми результатами новичка. А то если фильм всё-таки провалится, будут вам снова исключительно хиханьки да хаханьки с покадровой пересъёмкой в виде компьютерных моделек.
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2020/09/09/mulan.shtml
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