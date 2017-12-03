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Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы

Роман КОРНЕЕВ, 3 декабря 2017
Статьи » Рецензия Премьеры

Ноябрьское раздолье нижесредних премьер, сопровождаемых очередным безынтересным дежурным лидером, заканчивается в этом году лишь в позднем декабре и прерывается лишь с началом новогодних релизов, сначала заокеанских, а затем и наших. Смотреть при этом внезапно оказывается почти и нечего, о чём мы подробно и расскажем.

Итак, начинается список премьер месяца 7 декабря, когда лидерами становятся уже изрядно подзабытые, хотя и вполне успешные западные релизы, а именно ужастик про своеобразный день сурка «Счастливого дня смерти» и комедия для взрослых дамочек «Очень плохие мамочки 2». Оба недотягивают и до тысячи копий, потому виды на сборы тут аховые, к тому же им будут мешать отечественный песенный проект «Жги», а также заокеанские «Битва полов» и «Вижу лишь тебя», всего же число премьер достигает в эту неделю 14 штук. Легко понять, что валовые сборы при этом только упадут.

И лишь 14 декабря таким образом кинопрокат наконец придёт в норму, когда все без исключения кинотеатры страны будут заполнены единственной премьерой — «Звёздные войны: Последние джедаи», несмотря на такое название, продолжают линию бесконечных сиквелов классического франчайза, где Рей и прочие персонажи «Пробуждения силы» (плюс покорившая всех зверушка порг) будут продолжать дозволенные речи. В чём сюжет — непонятно до сих пор, хотя этот текст пишется всего за две недели до старта фильма, но, как говорится, «Дисней» в этом году вообще чуть не единственный выпускает кассовые хиты, так что смотрите, что дают, пока у них окончательно не кончились режиссёры.

Другое дело, что долго солировать с приближением традиционно кассовых у нас новогодних выходных никто джедаям не позволит, уже 21 декабря, за полторы недели до Нового года, в нашем прокате стартуют сразу три из пяти новогодних тяжеловесов, и вот каков личный состав этого передового отряда.

Для начала это не хватающий звёзд с неба сиквел «Джуманджи», в котором Дуэйн Джонсон будет комиковать в своеобразном киношном РПГ с подзаголовком «Зов джунглей». Приключения и приключения, как говорится.

Далее внезапно это непривычный для данного фрейма заокеанский компьютерный мультфильм от создателей «Ледникового периода» по имени «Фердинанд». Про жизнь миролюбивого быка для корриды.

Ну и наконец замыкает тройку традиционный релиз — «Ёлки новые» ничем не новы, даже Крыжовников в титрах уже был. Как говорится, тех же ёлок да пожиже влей. Кто это всё до сих пор смотрит и зачем — загадка.

Но на этом список новогодних премьер не заканчивается, непосредственно 28 декабря Антон Мегердичев презентует спортивный байопик про советский баскетбол с дурацким названием «Движение вверх». Такой вам новый «Номер 17», вид сбоку. Владимир Машков будет побеждать в Мюнхене-72, почему при этом у всех советских баскетболистов бритые подмышки — кого у нас волнуют такие мелочи.

Ну и наконец завершает список премьер 2017 года ещё один традиционный до мозолей новогодний релиз — отечественная анимация «Три богатыря и принцесса Египта».

Ну и, если кому интересно, уже 4 января в разгар новогодних возлияний нам предложат сходить на Хью Джекмана в «Величайшем шоумене» и почему-то на совершенно неновогоднюю отечественную комедию в модном нынче типа-реалистичном стиле «Днюха».

На этом список новинок уходящего года закрыт, предлагаем вашему вниманию список новинок 2018 года, следите за нашими анонсами и до встречи в новом году.


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Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/12/03/premier.shtml
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Рецензии и обзоры

Новинки декабря: «Последние джедаи», «Джуманджи» и новогодние релизы

Царство нижесредних премьер заканчивается в этом году лишь в позднем декабре и прерывается лишь с началом новогодних релизов, сначала заокеанских, а затем и наших. Смотреть при этом внезапно оказывается почти и нечего

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