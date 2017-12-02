:

Иностранец: Политики и жертвы

Никита КОМАРОВ , 2 декабря 2017

Поставьте фильму оценку!

«Иностранец» с неожиданной решимостью утверждает Джеки Чана как одного из постаревших и уязвимых героев боевика. Вошедший в историю благодаря невозможным трюкам и безмерно изобретательным экшн-танцам, здесь он показывает, что по-прежнему способен правдоподобно отбиться от команды противников, однако в процессе его персонаж неприкрыто кровоточит и стенает от боли; кроме того, что не менее важно, он от начала до конца носит на лице маску траура, будучи отцом-одиночкой, теряющим дочь в теракте. При всём этом «Иностранец» для Чана — вовсе не версия «Заложницы», и, по мрачной иронии, в мордобой он вступает не с террористами, а с подручными чиновника, у которого он с непреклонностью терминатора пытается выведать их имена.

Фильм, снятый по роману 25-летней давности, выдаёт своё происхождение от крепкого бульварного чтива уже в том, насколько это замкнутая и приземлённая история. Сюжетообразующий взрыв, совершённый в Лондоне новым поколением ИРА, выталкивает в центр второго протагониста в лице ирландского политика (бородатый Броснан как точная копия главы партии Шинн Фейн Джерри Адамса), окружённого начальниками, подчинёнными, жёнами, любовницами, племянниками и инспекторами Скотланд-Ярда; в постоянно расширяющемся лабиринте их отношений, интриг и борьбы за власть и живёт действие, быстро выдавая в фильме скорее подражание Ле Карре, чем чистый экшн, в то время как герой Чана, которого все персонажи, невзирая на его формально вьетнамское происхождение, показательно называют «китайцем», берёт на себя роль агрессивной палки в колесе.

Если в первой половине вьетнамцу уделяется больше внимания, чем ирландцу, то позднее они меняются местами, и это лишь один из приёмов, с помощью которых фильм продуктивным образом раскачивает лодку под ногами у зрителя, ожидающего более прямолинейное зрелище. Ни тот, ни другой из основных героев не вызывает однозначных симпатий; персонаж Чана в своём не желающем ничего слышать упорстве быстро опускается до своих собственных скромных актов запугивающего терроризма, а Броснан, работающий с режиссёром Мартином Кэмпбеллом впервые со времён «Золотого глаза», играет фактическую противоположность своего невозмутимого и самоуверенного Бонда.

«Иностранец» лишён особой теплоты или катарсиса, его видение мира предельно цинично: невинные люди погибают в результате игр политиков, которые те сами не в состоянии контролировать, любые отношения могут быть преданы, месть не залечивает ран и не выглядит красиво, система в конечном счёте довлеет над всеми. Отвлекаясь от главных героев, фильм беспристрастно навещает и террористов, правда, в их случае уделённое им время лишь подчёркивает, насколько они фигуры чисто функциональные, лишённые своих мотиваций и характеров.

Кэмпбелл, профессионал старой школы, спустя шесть лет наконец-то смывающий с себя вонь «Зелёного фонаря», вдобавок утверждает хладнокровный настрой фильма буквально холодными местами действия и отрезвляющим отношением к насилию; никакие спецназовцы не испытывают никаких терзаний по поводу того, чтобы пытать, а затем застрелить безоружную женщину, пусть пытка почти целиком и остаётся за кадром. От начала до конца фильм сопровождает безжалостно постукивающий неживой механизм, каким является музыка Клиффа Мартинеза; это один из редких недавних электронных саундтреков, действительно задающих тон конкретному произведению, а не просто служащих напоминанием о восьмидесятых.

Всё это в итоге вряд ли может сойти за серьёзное заявление о терроризме или политике, хотя такового от фильма и не требовалось, а быть удерживающим внимание триллером у него получается и так. Более глубокая возможная проблема — в том, что персонаж Чана, стоит чуть приглядеться, в течение практически всего действа не оказывает никакого реального влияния на сюжет, и это можно счесть как промахом, так и выражением идеи о том, что человек в его ситуации не способен взять под контроль последствия случившегося с ним, как бы сильно ему этого ни хотелось. Впрочем, в его упорстве нет ничего неподдельного, и есть явная ирония в том, что единственное значимое достижение, принадлежащее ему и никому другому, становится возможным благодаря не физической подготовке, а смартфону.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/12/02/foreigner.shtml

Написать отзыв:

Псевдоним Заголовок Сообщение:

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей. Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.