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Венецианский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Тайна 7 сестёр:

Тайна 7 сестёр: Неделька

Роман КОРНЕЕВ, 31 августа 2017
Статьи » Рецензия Фантастика
 
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В антиутопических сюжетах сама идея недорого стоит, да и богат ли тот выбор, или голод, или диктатура, или какой-нибудь элемент стиля с приставкой «панк», в данном случае био- с элементами кибер. Мол, голодаем, рождаемость ограничиваем, плюс у нас почему-то порождённая ГМО пандемия близнецовости. Так или иначе всё это уже было и не раз, разве что фантдопущение про близнецовость придаёт некоторый элемент новизны. Но всего этого добра хватает ну на трейлер, на синопсис, на постер. На фильм — не хватит. Потому сумрачный скандинавский гений, автор «Мёртвого снега» Томми Виркола, берясь за экранизацию сюжета про «Тайну 7 сестёр», был поставлен перед традиционным вопросом любому режиссёру — чем будем удивлять.

И тут в первую голову важны не трюки, а кастинг. Нуми Рапас в разных своих фильмах настолько разная, что уже сам факт наличия её в титрах делает фильм потенциально интересным, как говорится, наш Костик нас ещё удивит. Семь ролей в одном фильме это даже больше, чем де-факто было у Макавоя в «Сплите», причём там он входил в образ, так сказать, по очереди, а тут сёстры Сеттман иногда в кадре всем кагалом, и требуется, чтобы они все были разные, не выглядели клонами агента Смита, и чтобы у каждой свой характер, образ, история и судьба.

Это — самая сложная часть, и удивительным образом как раз она почти полностью удалась. Да, на стартовых посиделках немного путаешь Понедельник и Четверг, но быстро втягиваешься и становится норм. Так что начало положено.

Тайна 7 сестёр

Дальше важен сюжет. Не формальный, из альтернативного названия, мол, «что случилось с Понедельник», а именно последовательность сцен, развитие истории, детектив, не побоюсь этого слова, саспенс. И тут фильм поначалу буксует, слишком уж напирая на объяснялки про дедушку Дефо и детский пальчик. Как притча это хорошо, но не как знакомство с персонажами. Оставьте это для финального твиста, но нет, всё в самом начале, и палец этот потом как нарочно в половине кадров целёхонек. В общем, тут скорее больше вопросов к авторам, чем восторгов, ко всему ещё и мешанина многочисленных сестёр в кадре не добавляет всему осмысленности.

Однако, надо отдать должное авторам, им эту начальную неловкость где-то к середине фильма и второй смерти удаётся рассеять, тот самый прыжок в стиле Нео, вынесенный на постер, делает своё дело, и мы уже начинаем сопереживать происходящему, и мы уже реально не понимаем, кто выживет и чем всё закончится. А это всегда играет на руку даже слабым сюжетным ходам. То есть если бы банальный твист с криосном оказался бы единственным оставленным в рукаве тузом сценаристов, градуса уже было бы накоплено достаточно, чтобы не сильно морщиться.

Но создатели фильма умудряются вставлять и настоящие, полновесные твисты. И про Понедельник, и про небритого мужика, и про внезапные сиськи, и про глазик. В общем даже самое слабое место — драку с тремя вооружёнными головорезами — постановщики, выкрутившись, сделали очень бодрой и держащей в напряжении. Особенно утюг отлично сыграл в кадре.

Тайна 7 сестёр

В общем, к тому моменту когда злые сёстры (ну, оставшаяся их часть) всё-таки объединяются с небритым и идут мочить козлов, зритель уже особо не обращает внимания не непродуманности мира (всесильная тётка спустя тридцать лет работы у биореактора захотела в европарламент, для этого ей кровь из носу надо пару десятков миллионов, лолшто?), внезапность кое-каких поворотов (небритого пустили в святая святых, как это?), главное, что сестрицы продолжают, как тот Костик, удивлять, и самые важные твисты случаются именно с ними, а не с дурацким постапокалиптическим миром, который за тридцать лет так и не смог обеспечить себя «жрат» не только в виде гигантских крыс-гриль. Причём водка всюду рекой.

Да в общем это и неважно. Вот реально, когда кино бодрит, главгероини исступлённо носятся по району, а всё вокруг них идёт вразнос, и ты до конца не понимаешь, кто и в каком порядке помрёт, это и есть признак хорошего, крепкого боевика, в данном случае фантастического.

В конце даже дедушку немного очеловечили, превратив из религиозного фанатика в обычного плачущего старика. Впрочем, хеппи-эндом тут всё равно не пахнет. Да, детский закон отменили, а за жрат кто теперь будет отвечать, как всегда Макконахи?

Тайна 7 сестёр

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Тайна 7 сестёр:

Тайна 7 сестёр
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 3

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