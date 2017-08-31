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Comic Con Russia 2017: фоторепортаж



Бегущий по лезвию 2049

Бегущий по лезвию 2049 Бегущий по лезвию 2049: фото добавлено 3 октября 2017
         
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Бегущий по лезвию 2049
На фото: Харрисон Форд, Ридли Скотт, Райан Гослинг, Дени Вильнёв
         
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4 октября 2017 года на мировые и отечественные экраны выходит продолжение культового киберпанка Ридли Скотта — лента Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049». В фильме снялись: Харрисон Форд, Райан Гослинг, Ана де Армас, Джаред Лето. Предлагаем вашему вниманию галерею кадров из фильма, не забудьте также про рецензию Романа Корнеева и коллекцию роликов.

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Трейлеров у фильма: 20 | Постеров у фильма: 2
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Рецензия » Все электроангелы попадают в рай Роман КОРНЕЕВ

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Рецензии и обзоры

Бегущий по лезвию 2049: Все электроангелы попадают в рай

В роли трибьюта и как сиквел снято здорово, и Вильнёв молодец, так освежить тридцатипятилетний франчайз у самого Ридли не получается, а у него получилось. Опять же романтично, лирично, с отсылками, с красивостями

Рик и Морти: Сезон 3: Злой Рик
Ничего особенного, просто Рики убивают Морти, и Морти убивают Морти

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С 28 сентября по 1 октября в Москве проходил четвёртый международный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2017

Наёмник: Дикие гуси
Фильм пытается стать нормальным жанровым кино, пусть не блещущим и лет на 10 запоздалым, а потом смело спускает всё это в унитаз
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«Бегущий по лезвию 2049», рецензия . Comic Con Russia 2017, косплей, фото . «Кингсмен 2», рецензия . «Нарко», 3 сезон, отзыв . «мама!», отзыв . «Лего Ниндзяго», рецензия . «Рик и Морти», 3 сезон, отзыв . «Твин Пикс 2017», рецензия . «Оно», рецензия . «Проповедник», 2 сезон, отзыв . История призрака, отзыв . Заложники, отзыв . Наёмник, отзыв .
 


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