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Счастливого дня смерти:

Счастливого дня смерти: Убей в себе стерву

Никита КОМАРОВ, 9 декабря 2017
Статьи » Рецензия Ужас!
 
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24 года спустя совершенно разные фильмы продолжают с новой силой доказывать, до чего же умной и адаптируемой была завязка «Дня сурка», и пускай общие черты рассказываемых в результате историй уже понятны заранее, в правильных руках это по-прежнему компенсируется энергией исполнения и правильным выбором конкретных героев и обстановки. «Счастливого дня смерти» переносит идею временной петли в жанр слэшера, и на выходе получается первый стоящий внимания фильм в этом жанре как минимум за несколько лет.

Это притом, что он прямо обходит сразу несколько ключевых, казалось бы, для слэшера вещей — большую часть времени здесь нет даже попыток кого-то напугать или напрячь, а подростковый рейтинг означает минимальное количество крови и отсутствие обнажёнки (пусть у нас фильм и получил свои совершенно незаслуженные 18+), хотя нож по традиции выполняет роль главного оружия, а сценарий в какой-то момент требует от главной героини пройтись по университетскому кампусу полностью голой.

Главное, впрочем, что когда роль дежурного маньяка в маске низводится до того, чтобы убивать одну и ту же жертву каждые 10-15 минут, отправляя её не на тот свет, а в начало дня, то в кадре с удивительной лёгкостью находят себе место и детектив, и комедия, и развитие героини, здесь освобождённой от необходимости, во-первых, делить экранное время с полудюжиной других, которые все равно пойдут на мясо, во-вторых — быть замкнутой внутри одной непрерывной сюжетной линии. После ожидаемо раскачивающегося старта, в течение которого ей нужно понять и принять происходящее, она начинает менять изначальный сюжет и вычислять подозреваемых, и фильм окончательно превращается в весёлое исполнение хорошей идеи.

Счастливого дня смерти

Зная, что смерть здесь, по сути, бессмысленна и лишь вернёт их к исходной точке, создатели позволяют себе развлекаться; девочки грызутся в чатике из-за парня, которого в этот же момент прирезают на заднем плане, позднее дело доходит до погонь и беглых серийных убийц, при этом вопрос, способен ли реальный виновник происходящего просто физически на всё, что ему удаётся, очевидно не является приоритетным. Сама героиня, тем временем — не бессильная жертва, которой нужно научиться постоять за себя; её не нужно лишний раз уговаривать заколачивать окна и брать в руки молоток, истинный же путь её состоит в том, чтобы параллельно с поисками убийцы сменить ожесточённо-наплевательское отношение к миру на обнимашки и позитив.

Фильм пролистывает все её вариации на один и тот же неудачный день с бойким и жизнерадостным настроем, и в этом ему ничто не способствует так, как кастинг — самая важная и успешная здесь часть. Джессика Рот, до этого момента наиболее известная по малозаметной роли одной из подруг Эммы Стоун в «Ла-Ла Ленде», получает шанс заявить о себе не хуже того, что достался в своё время Стоун в «Отличнице лёгкого поведения», и хватается за него с таким же обезоруживающим напором и харизмой. Это не самая лёгкая роль; героиня должна пережить предельно гладкую трансформацию, не будучи при этом в начале своего пути всерьёз отталкивающей, а в конце — унылой, и в процессе не только сохраняя, но и развивая внутренний стержень.

Рот справляется с каждой своей задачей, без видимых усилий перемещаясь вместе с фильмом от одного тона к другому, а к финалу органично пронося мимо зрителя даже такие антитетические жанру вещи, как вдохновляющие монологи про «любовь есть любовь!» и сентиментальные воспоминания о маме. Сам фильм, в отличие от неё, не использует все доступные ему возможности; завязка не служит поводом ни для философствования, ни для полноправного сатирического высказывания о жанре. Речь идёт об аттракционе, и, если не считать разве что затянутой кульминации, аттракцион работает без перебоев — энергичный, уверенный в себе и полный точных комических уколов.

Счастливого дня смерти

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Счастливого дня смерти:

Счастливого дня смерти
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 18
трейлеры: 6


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Афиша кино

Счастливого дня смерти
Истинный путь героини состоит в том, чтобы параллельно с поисками убийцы сменить ожесточённо-наплевательское отношение к миру на обнимашки и позитив, тем более что смерть тут, по сути, бессмысленна

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