Новинки ноября: «Тор: Рагнарёк», «Лига Справедливости» и «Легенда о Коловрате»

Роман КОРНЕЕВ , 31 октября 2017

Сказать, что прокат изголодался по настоящим хитам — это ничего не сказать. И в этом сезоне остался последний шанс собрать что-нибудь заметное, дальше только новогодний прокат, ибо декабрь у нас традиционно оголён до состояния единственного заметного фильма в лице очередных «Звёздных войн». И ноябрь предоставляет нашим кинотеатрам возможность заработать на двух заокеанских комиксах, одном пиксаровском мультфильме и одной отечественной костюмной вампуке. В остальном ноябрьский прокат не сильно отличается от нынешнего слабого октября.

Особенно в этом смысле невыразителен первый уикенд: явно переоценив прокатные перспективы «Матильды», отечественные прокатчики оставили премьерный слот 2 ноября без значительных новинок, лидером тут станут полнометражные «Фиксики», взрослая же аудитория будет довольствоваться двумя звёздными, но явно не слишком перспективными в смысле видов на количество проданных билетов фильмами: это «Скрюченный домишко», первый в этом месяце фильм по Агате Кристи, и «Джунгли» — выживальческий триллер с Дэниелом Рэдклифом.

Так что настоящий ажиотаж в кинотеатрах начнётся лишь 9 ноября, когда в прокат выйдет марвеловский комикс «Тор: Рагнарёк» (впрочем, IMAX-предпоказы начнутся неделей ранее). Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Марк Руффало против Кейт Бланшетт устроят армагеддон в отдельно взятом Асгарде. Впрочем, зрителю после четырёхмесячного воздержания уже всё равно, что смотреть, лишь бы бодро и с огоньком.

Если же вам не милы комиксы, вот вам вторая Агата Кристи — «Убийство в Восточном экспрессе» с Кеннетом Браной в роли Пуаро и Джонни Деппом в роли трупа, а также пожарная драма про превозмогание Джошем Бролином «Дело храбрых». Оба выходят в среднешироком прокате, не особо рассчитывая составить лидеру хоть сколько-нибудь заметную конкуренцию.

А вот кто рассчитывает, но не без нотки беспокойства, так это лидер следующей недели — выходящая 16 ноября «Лига Справедливости» ещё месяц назад не предполагала стартовать сразу за марвеловским монстром, и этот сюрприз явно отнимет у обоих фильмов заметную часть денег. В любом случае Бэтман, Флэш, Чудо-женщина и присные попытаются спасти мир, а Бен Аффлек попытается не лишиться летучемышиной позиции по итогам вроде бы подутихшего вайнштейнгейта.

Альтернативы? Двое лидеров затопчут кого угодно, в данном случае страдать в малых залах вызвались: криминальная комедия для взрослых «Субурбия» режиссёра Джорджа Клуни по сценарию братьев Коэнов, драма с Джулией Робертс «Чудо» и отечественная самокритичная комедия «Мифы», где в роли самих себя выступят Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков и Иван Ургант.

23 ноября владельцы кинотеатров выдохнут, подсчитывая барыши, а свежим лидером детского репертуара станет пиксаровский мультфильм «Тайна Коко» про мальчика-гитариста в мире мёртвых.

Взрослым же будет предоставлен дежурный запас среднепрокатников: провалившийся за океаном триллер про маньяка с Майклом Фассбендером «Снеговик», комедия для взрослых «Здравствуй, папа, Новый год 2», потусторонне-медицинский триллер с Эллен Пейдж «Коматозники» и байопик Алана Милна «Прощай, Кристофер Робин». Всё это, впрочем, мало кому интересно.

Наконец 30 ноября настаёт пора очередного детища министра Мединского — историко-патриотического псевдоисторического фэнтэзи «Легенда о Коловрате». Шутить про «евпа-атий коловра-ат» будут по итогам всех сеансов, но в общем это такой же «Викинг», только труба пониже, а дым пожиже. Если такое вообще возможно.

На фоне очередных пробитых доньев террористический боевик с Джеки Чаном «Иностранец» смотрится приятным отдохновением для глаз, впрочем, за пределами Поднебесной кино пока ничего внятного не собрало, да ему и не надо.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до декабря с его лаконичным репертуаром, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2017 и 2018 года.



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