  Поиск на Кинокадре     
Лондонский кинофестиваль, фоторепортаж . «Салют-7», рецензия . Сериал «Охотник за разумом», рецензия . «Лига справедливости», кадры . «Бегущий по лезвию 2049», рецензия . «Твоё имя», обзор . «Тор 3: Рагнарёк», кадры . «Сделано в Америке», отзыв . «Кингсмен 2», рецензия . «Драка в блоке 99», отзыв . «Игра Джеральда», отзыв .
Новинки кино 2017 Афиша Отзывы Киноблог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Лучшие фильмы Кинозвёзды Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»



Тор 3: Рагнарёк

Тор 3: Рагнарёк Тор 3: Рагнарёк: фото добавлено 21 октября 2017
         
1 2 3 4 5 6 ... 125
следующая »
Тор 3: Рагнарёк
         
1 2 3 4 5 6 ... 125
следующая »

2 ноября 2017 года на отечественные экраны выходит кинокомикс «Тор 3: Рагнарёк», в котором Тор выставляет Халка на гладиаторском бою, чтобы спасти свой народ. В ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Марк Руффало, Кейт Бланшетт. Предлагаем вашему вниманию галерею кадров из фильм, не забудьте также про коллекцию роликов.

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Мой Мир Добавить на Facebook
Превью фотогалереи целиком
Ссылки по теме:
Крис Хемсворт и Том Хиддлстон в новом марвеловском комиксе «Тор 2: Царство тьмы», кадры (55 фото)
Крис Хемсворт и Натали Портман в кинокомиксе Кеннета Браны «Тор», кадры (75 фото)
Рецензия » Затемнение Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Бублик Роман КОРНЕЕВ
Новости » Премьеры четверга: «Индюки», «Игра Эндера» и фальстартный «Тор 2»
Новости » Премьеры четверга: «Форсаж 5» против «Тора»
Киноблог » Кинокасса России: 14-17 ноября, «Тор 2» сумел не уступить «Телекинезу»
Киноблог » Бокс-офис США: 15-17 ноября, «Тор 2» держит позицию
Киноблог » Кинокасса России: 7-10 ноября, «Тор 2» держит лидерство

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.

Другие фотогалереи
Кинокомикс Зака Снайдера и Джосса Уэдона «Лига Справедливости», кадры (125 фото)
Лондонский кинофестиваль 2017, фоторепортаж (100 фото)
Райан Гослинг и Харрисон Форд в киберпанке Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049», кадры (133 фото)
Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2017, косплейеры, фоторепортаж (359 фото)
Международный кинофестиваль в Торонто, звёзды, премьеры, кадры (219 фото)
Венецианский кинофестиваль 2017: красная дорожка, гости, премьеры, фоторепортаж (251 фото)
Лондонский кинофестиваль, фоторепортаж . «Салют-7», рецензия . Сериал «Охотник за разумом», рецензия . «Лига справедливости», кадры . «Бегущий по лезвию 2049», рецензия . «Твоё имя», обзор . «Тор 3: Рагнарёк», кадры . «Сделано в Америке», отзыв . «Кингсмен 2», рецензия . «Драка в блоке 99», отзыв . «Игра Джеральда», отзыв .
Свежие кадры
Фиксики: Большой секрет новый кадров: 28
Тор 3: Рагнарёк кадров: 125 (+113)
Звёздные войны: Последние джедаи кадров: 109 (+71)
Каратель новый кадров: 23
Я, Тоня новый кадров: 9
Кавалерия новый кадров: 8
Охотник за разумом кадров: 33
Лига Справедливости кадров: 125 (+109)
Тайна Коко кадров: 3
Чудо новый кадров: 15
Убийство в Восточном экспрессе кадров: 13
Путеводная звезда кадров: 3
Чёрная пантера кадров: 3
Иностранец кадров: 3
Геошторм кадров: 34 (+23)

Рецензии и обзоры

Охотник за разумом: Истина где-то рядом

Финчеру удалось одновременно повториться в жанре и сказать новое слово, но для этого он сам, как и его герой, прошёл незаметную метаформозу… и стал Содербергом

Драка в блоке 99: К северу от смерти
Медленное путешествие в преисподнюю, происходящее в результате собственных решений главного героя, которые он принимает на глазах у зрителя

Галерея: Тор 3: Рагнарёк
2 ноября 2017 года на отечественные экраны выходит кинокомикс «Тор 3: Рагнарёк», в котором Тор выставляет Халка на гладиаторском бою

Галерея: Лондонский кинофестиваль 2017
С 4 по 15 октября в британской столице проходил 61-й Лондонский международный кинофестиваль

Галерея: Лига Справедливости
16 ноября 2017 года на мировые и отечественные экраны выходит кинокомикс Зака Снайдера и Джосса Уэдона «Лига Справедливости»
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Лондонский кинофестиваль, фоторепортаж . «Салют-7», рецензия . Сериал «Охотник за разумом», рецензия . «Лига справедливости», кадры . «Бегущий по лезвию 2049», рецензия . «Твоё имя», обзор . «Тор 3: Рагнарёк», кадры . «Сделано в Америке», отзыв . «Кингсмен 2», рецензия . «Драка в блоке 99», отзыв . «Игра Джеральда», отзыв .
 


Рейтинг@Mail.ru HotLog
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Геошторм", "Салют-7", "My Little Pony в кино", " Тэд-путешественник", "Последний богатырь", "Бегущий по лезвию 2049", "Голем", "Аритмия"
Новинки кино 2017: "Пила 8", "Скайлайн 2", "Тор 3: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Лига Справедливости", "Субурбикон", "Снеговик", "Тайна Коко", "Иностранец"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   