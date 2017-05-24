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ММКФ 2017: фото красной дорожки открытия



Человек-паук: Возвращение домой

Человек-паук: Возвращение домой Человек-паук: Возвращение домой: фото добавлено 26 июня 2017
         
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Человек-паук: Возвращение домой
         
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6 июля 2017 года на мировые и отечественные экраны выходит очередной перезапуск истории про Человека-паука — «Человек-паук: Возвращение домой», теперь в киновселенной «Марвел». На этот раз подросток Питер Паркер в костюме, который ему подарил Тони Старк, будет сражаться против Стервятника. В ролях: Том Холланд, Майкл Китон, Роберт Дауни-младший, Джон Фавро. Представляем вашему вниманию галерею кадров из фильма, не забудьте также про коллекцию роликов.

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Превью фотогалереи целиком
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