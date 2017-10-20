  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Соцсети Отзывы WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Лучшие сериалы

Охотник за разумом:

Охотник за разумом: Истина где-то рядом

Гоша Берлинский, 20 октября 2017
Статьи » Рецензия Сериалы

«Охотник за разумом» — экранизация одноимённого нонфикшн-романа про агента ФБР Джона Дугласа, который занимался убийцами-психопатами на протяжении 30 лет. Он вёл с ними диалоги и вместе с коллегами создавал терминологию (понятие «серийный убийца» придумано ими), научную базу, систему расследования подобных преступлений. Романы про Ганнибала вдохновлялись именно его работой.

Но любые ожидания от сериала будут мимо. В нём почти нет бадди-муви, почти нет детектива и почти нет персонажной драмы. Чтобы хоть как-то обозначить, его иногда называют процедуралом, но это тоже не совсем верно. Действительно иногда всплывают некие дела, иногда герои расследуют убийства. А иногда это даже не расследования, а череда скептических прищуров, неуверенных угроз и молчаливых авиаперелётов. Они тоже на втором плане. Они возникают и завершаются внезапно, в некоторых случаях — ничем. Даже не сказать, что «Охотник» о рутине. Про неё, конечно, тоже, но это лишь ещё одна грань.

Охотник за разумом

Финчер и Пенхалл, сценарист «Дороги», создали многосерийное кино, в нынешнем виде возможное только на стриминговой платформе — с широкоформатной картинкой, относительно свободным хронометражом серий (то 45 минут, то час — как захотелось), жанрово — максимально размытое, а сценарно — сочинённое будто без оглядки на форматы. Оно словно лишено плана — и это, само собой, намеренно. «Охотник», никак это не афишируя, ломает некоторые негласные правила того, как писать и снимать сериалы.

Он мало беспокоится об арках. Начать и не закончить сюжетную линию для него нормально. Каждый эпизод открывает виньетка, никак не связанная со всем остальным. Это такие короткие, непонятные тизеры непонятно чего. Однажды герои ловят преступника, который по всем признакам подходит, но кино не говорит, что они оказались правы. Все радуются, тема закрыта, сериал двигается дальше. Остаётся странное, едва уловимое чувство неправильности. Какой-то неопределённости. Незавершённости. Ты до конца сезона ждёшь, что сценарий вернётся назад и уверенно поставит точку. И отсюда растёт основное состояние кино — тревоги.

Охотник за разумом

Убийцы, которых здесь ловят, делают жуткие вещи, но главные монстры либо в тюрьме, либо где-то там, бродят, маскируются. Они рядом, но их не видно. Сериал про маньяков, где никто маньяка так не поймал. Никаких погонь и перестрелок. Изуродованные тела пролетают мельком, двадцать пятым кадром, и самые жестокие вещи Финчер изображает внезапно словами — в подробных пересказах за столом. Форд и Тенч — так зовут главную пару героев — похожи на экзорцистов, что верят в демонов, когда в них не верит никто. Они в подвале, чтобы не стыдить Бюро, и слушают свои диалоги с убийцами, постепенно открывая параллельный мир гибкой морали и очеловеченных монстров.

«Охотника» сначала, и правда, хочется сравнивать с «Зодиаком». У них много общего в подаче. «Охотник» тоже бесполезно рассматривать как высказывание, как бесполезно выцепить из него сюжет. Его можно спойлерить, потому что спойлерить почти нечего. Он не ведёт к чему-то конкретному, и лишь под финал вспоминает, что нужно сезон хоть как-то закруглить. В итоге даёт пару пощёчин и быстро, но аккуратно превращает странного любознательного парня в самоуверенного социопата.

Охотник за разумом

Но этот раз Финчер смотрит шире, видимо, понимая фундаментальность материала для всех историй про маньяков. Он создал сериал, который одновременно обо всём и ни о чём — и этим прекрасен.

«Охотник» просто не мог не повторять за другими. Он отдалённо воспроизводит что «Молчание ягнят», что «Настоящего детектива», что картины самого Финчера (чему тот никак не сопротивляется, и даже наоборот — идёт навстречу). Безусловно, в титрах есть что-то общее с титрами «Семи». Безусловно, фраза “What’s in the box?” не могла попасть сюда случайно. Финчер снял лишь два первых и два последних эпизода, но контролировал точно всё. Утвердил каждый кадр раскадровки. Расписал все свои приёмы и заставил снимать только по ним. Он во всех движениях камеры, в освещении, в одежде персонажей, в их квартирах, в их обоях. «Охотник» — кино деталей. Оно крадёт внимание плохо брошенным пиджаком, что соскальзывает на пол. Или оранжево-жёлтой линией на стене. Или сотней маниакально расставленных чёрных точек на доске за спинами героев. Или журналом Playboy, краем вылезающим из-под баскетбольной мини-корзины в коробке с вещами. Оно для тех, кто смотрит внимательно. Кто видит красоту и смысл в незначительных, бессмысленных нюансах.

Эта увлечённость не персонажами или сюжетом, а аутентичностью деталей (например, все реальные убийцы изображены максимально похоже), формой и настроением приводят сериал в самую неожиданную компанию. Финчеру удалось одновременно повториться в жанре и сказать новое слово, но для этого он сам, как и его герой, прошёл незаметную метаформозу… и стал Содербергом. Если к чему «Охотник за разумом» ближе всего, то к «Больнице Никербокер». Ещё бы не потерять это всё, как вышло с «Домиком».

Охотник за разумом

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/10/20/mindhunter.shtml
Превью галереи кадров целиком
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Лига СправедливостиТайна КокоУбийство в Восточном экспрессеЧёрная пантераГеоштормТор 3: РагнарёкВойна токовЗвёздные войны: Последние джедаи

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "СЕРИАЛЫ"

«Твин Пикс»:
Лора Палмер, идём со мной
Линч сумел вывернуться, превзойдя любые фанатские ожидания. В финале нового «Твин Пикса» Линч всем показал, кто тут настоящий псих, осталось дождаться новостей, увидим ли мы четвёртый сезон

«Озарк»:
Рисковый бизнес
Сериал фундаментально отличается от «Тяжких» и «Фарго» в одной вещи: его главный герой максимально адекватен и спокоен. Бейтман играет одними глазами. Полутонами на лице. Он не закатывает истерик и не импульсивен

Американские боги:
Шутя
Получается не мистификация быта, как у Геймана, и не рассказ про забытых богов, которые пытаются выжить в современном мире, а какой-то марш по нынешней медийной повестке
Также на Кинокадре :

Макото Синкай: 5 песен
Макото Синкай он успел пройти грандиозный путь от иллюстратора, в свободное время рисующего на домашнем компьютере первые короткометражки, до признанного мастера, нарочно отторгающего любые жанровые штампы аниме

«Салют-7»:
Время вторых
Ни оригинальности, ни вообще какого-то собственного продуманного взгляда на показываемые вещи здесь не найти, и даже прилично сделанное кино приходит к нам из глубокого творческого тупика

О пользе мерцательной аритмии
Соцсети, самой основательной из которых сегодня является Фейсбук, переменили подход ко всему, включая кинематограф, который быстро почувствовал, что интернет способен составить ему серьезную конкуренцию

Бегущий по лезвию 2049:
Все электроангелы попадают в рай
В роли трибьюта и как сиквел снято здорово, и Вильнёв молодец, так освежить тридцатипятилетний франчайз у самого Ридли не получается, а у него получилось. Опять же романтично, лирично, с отсылками, с красивостями

Новинки октября: «Бегущий по лезвию 2049», «Геошторм» и отечественное кино
Если в прошедшем сентябре прокат состоял по сути из трёх фильмов, то грядущий октябрь в этом смысле ожидается богаче разве что отечественными названиями да некоторым числом среднепрокатников

Лего Фильм: Ниндзяго:
Свалка в голове
Смотреть «Ниндзяго» это всё равно что смотреть, как в лего, отчаянно пытаясь развлечь ребёнка, играет взрослый, которому поп-культура заменила воображение
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 октябрь ноябрь декабрь 2018 январь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Охотник за разумом:

Охотник за разумом
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 33
трейлеры: 4


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Каратель, Punisher new
постеров: 2, кадров: 23
» Трейлер 2
» Трейлер

Я, Тоня, I, Tonya new
кадров: 9
» Тизер

Кавалерия, 12 Strong new
постеров: 1, кадров: 8
» Трейлер

Охотник за разумом, Mindhunter
постеров: 1, кадров: 33
» Трейлер 2

19 октября, четверг
Студия Paramount экранизирует знаменитую мангу
Сценарист Эндрю Кевин Уокер поработает над новой адаптацией популярной манги «Одинокий волк и волчонок» для студии Paramount...
Альфонсо Куарон и Кейси Аффлек снимут хоррор-сериал
Альфонсо Куарон и Кейси Аффлек поработают вместе над созданием хоррор-сериала...
Трейлеры, кадры, постеры:

Лига Справедливости
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
кадров: +109
» Дублированный промо-ролик "Вызов Чудо-женщины"
» TV-ролик 3
» Дублированный промо-ролик "Аквамен"
» О съёмках
» TV-ролик 2
» TV-ролик

Тайна Коко
Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
постеров: +1

Чудо, Wonder new
постеров: 6, кадров: 15
» Трейлер 2
» Трейлер
» Русский трейлер

Легенда о Коловрате
постеров: +2

Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе, Murder on the Orient Express
Прокат в России: 9 ноября 2017 года
» Русский TV-ролик
» TV-ролик

18 октября, среда

Новости кино:
Киноакадемия и Гильдия продюсеров США проголосовали за исключение Харви Вайнштейна
В минувшие выходные члены Американской киноакадемии проголосовали за то, чтобы исключить оскандалившегося продюсера Харви Вайнштейна из своего состава. За исключение...
Netflix пообещал выпустить в 2018 году более 80 фильмов
Netflix продолжает строить планы по захвату мира. В 2018 году компания планирует выпустить более 80 собственных фильмов...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Афиша кино

Сделано в Америке
Том Круз улыбается всегда и до самого печального конца. Увлекательная криминальная авантюра про то, что нет своих и чужих

Салют-7
Ни оригинальности, ни вообще какого-то собственного продуманного взгляда на показываемые вещи здесь не найти

Бегущий по лезвию 2049
В роли трибьюта и как сиквел снято здорово. Опять же романтично, лирично, с отсылками, с красивостями

Кингсмен 2: Золотое кольцо
Снова суперзлодей противостоит пошивочному бизнесу, так что приходится идти на поклон к заокеанской организации «стейтсмен»

Наёмник
Фильм пытается стать нормальным жанровым кино, пусть не блещущим и лет на 10 запоздалым, а потом смело спускает всё это в унитаз
Афиша: Все фильмы

Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

Репертуар кинотеатров: Киномакс Южный, Формула кино Oz Краснодар, Семь Звёзд Краснодар, Художественный Санкт-Петербург, Киномакс Волгоград, Киномакс Галерея Краснодар, Киномакс Пражская, Киномакс Волжский, Трактор Диамант Синема Волгоград, Синема Стар Рио Румянцево, Болгария Краснодар.

Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 71%
ролики 9.1%
кадры, постеры 3.4%
блоги, бокс-офис 2%
новости 4.1%
упрощённые сценарии 4%
афиша 3.1%
другое 3.1%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Лондонский кинофестиваль, фоторепортаж . «Салют-7», рецензия . Сериал «Охотник за разумом», рецензия . «Лига справедливости», кадры . «Бегущий по лезвию 2049», рецензия . «Твоё имя», обзор . «Рик и Морти», 3 сезон, отзыв . «Сделано в Америке», отзыв . «Кингсмен 2», рецензия . «Драка в блоке 99», отзыв . «Игра Джеральда», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Геошторм", "Салют-7", " Тэд-путешественник", "My Little Pony в кино", "Бегущий по лезвию 2049", "Последний богатырь", "Голем", "Аритмия"
Новинки кино 2017: "Пила 8", "Скайлайн 2", "Тор 3: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Лига Справедливости", "Субурбикон", "Снеговик", "Тайна Коко", "Иностранец"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   