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Охотник за разумом: Истина где-то рядом

Гоша Берлинский , 20 октября 2017

«Охотник за разумом» — экранизация одноимённого нонфикшн-романа про агента ФБР Джона Дугласа, который занимался убийцами-психопатами на протяжении 30 лет. Он вёл с ними диалоги и вместе с коллегами создавал терминологию (понятие «серийный убийца» придумано ими), научную базу, систему расследования подобных преступлений. Романы про Ганнибала вдохновлялись именно его работой.

Но любые ожидания от сериала будут мимо. В нём почти нет бадди-муви, почти нет детектива и почти нет персонажной драмы. Чтобы хоть как-то обозначить, его иногда называют процедуралом, но это тоже не совсем верно. Действительно иногда всплывают некие дела, иногда герои расследуют убийства. А иногда это даже не расследования, а череда скептических прищуров, неуверенных угроз и молчаливых авиаперелётов. Они тоже на втором плане. Они возникают и завершаются внезапно, в некоторых случаях — ничем. Даже не сказать, что «Охотник» о рутине. Про неё, конечно, тоже, но это лишь ещё одна грань.

Финчер и Пенхалл, сценарист «Дороги», создали многосерийное кино, в нынешнем виде возможное только на стриминговой платформе — с широкоформатной картинкой, относительно свободным хронометражом серий (то 45 минут, то час — как захотелось), жанрово — максимально размытое, а сценарно — сочинённое будто без оглядки на форматы. Оно словно лишено плана — и это, само собой, намеренно. «Охотник», никак это не афишируя, ломает некоторые негласные правила того, как писать и снимать сериалы.

Он мало беспокоится об арках. Начать и не закончить сюжетную линию для него нормально. Каждый эпизод открывает виньетка, никак не связанная со всем остальным. Это такие короткие, непонятные тизеры непонятно чего. Однажды герои ловят преступника, который по всем признакам подходит, но кино не говорит, что они оказались правы. Все радуются, тема закрыта, сериал двигается дальше. Остаётся странное, едва уловимое чувство неправильности. Какой-то неопределённости. Незавершённости. Ты до конца сезона ждёшь, что сценарий вернётся назад и уверенно поставит точку. И отсюда растёт основное состояние кино — тревоги.

Убийцы, которых здесь ловят, делают жуткие вещи, но главные монстры либо в тюрьме, либо где-то там, бродят, маскируются. Они рядом, но их не видно. Сериал про маньяков, где никто маньяка так не поймал. Никаких погонь и перестрелок. Изуродованные тела пролетают мельком, двадцать пятым кадром, и самые жестокие вещи Финчер изображает внезапно словами — в подробных пересказах за столом. Форд и Тенч — так зовут главную пару героев — похожи на экзорцистов, что верят в демонов, когда в них не верит никто. Они в подвале, чтобы не стыдить Бюро, и слушают свои диалоги с убийцами, постепенно открывая параллельный мир гибкой морали и очеловеченных монстров.

«Охотника» сначала, и правда, хочется сравнивать с «Зодиаком». У них много общего в подаче. «Охотник» тоже бесполезно рассматривать как высказывание, как бесполезно выцепить из него сюжет. Его можно спойлерить, потому что спойлерить почти нечего. Он не ведёт к чему-то конкретному, и лишь под финал вспоминает, что нужно сезон хоть как-то закруглить. В итоге даёт пару пощёчин и быстро, но аккуратно превращает странного любознательного парня в самоуверенного социопата.

Но этот раз Финчер смотрит шире, видимо, понимая фундаментальность материала для всех историй про маньяков. Он создал сериал, который одновременно обо всём и ни о чём — и этим прекрасен.

«Охотник» просто не мог не повторять за другими. Он отдалённо воспроизводит что «Молчание ягнят», что «Настоящего детектива», что картины самого Финчера (чему тот никак не сопротивляется, и даже наоборот — идёт навстречу). Безусловно, в титрах есть что-то общее с титрами «Семи». Безусловно, фраза “What’s in the box?” не могла попасть сюда случайно. Финчер снял лишь два первых и два последних эпизода, но контролировал точно всё. Утвердил каждый кадр раскадровки. Расписал все свои приёмы и заставил снимать только по ним. Он во всех движениях камеры, в освещении, в одежде персонажей, в их квартирах, в их обоях. «Охотник» — кино деталей. Оно крадёт внимание плохо брошенным пиджаком, что соскальзывает на пол. Или оранжево-жёлтой линией на стене. Или сотней маниакально расставленных чёрных точек на доске за спинами героев. Или журналом Playboy, краем вылезающим из-под баскетбольной мини-корзины в коробке с вещами. Оно для тех, кто смотрит внимательно. Кто видит красоту и смысл в незначительных, бессмысленных нюансах.

Эта увлечённость не персонажами или сюжетом, а аутентичностью деталей (например, все реальные убийцы изображены максимально похоже), формой и настроением приводят сериал в самую неожиданную компанию. Финчеру удалось одновременно повториться в жанре и сказать новое слово, но для этого он сам, как и его герой, прошёл незаметную метаформозу… и стал Содербергом. Если к чему «Охотник за разумом» ближе всего, то к «Больнице Никербокер». Ещё бы не потерять это всё, как вышло с «Домиком».

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/10/20/mindhunter.shtml

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