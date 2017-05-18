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Каннcкий кинофестиваль 2017

Каннский кинофестиваль: Каннcкий кинофестиваль 2017 Каннcкий кинофестиваль 2017: фото добавлено 18 мая 2017
         
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Каннский кинофестиваль: Каннcкий кинофестиваль 2017
Жюри основного конкурса (Уилл Смит, Педро Альмодовар, Паоло Соррентино, Чхан Вук Парк, Джессика Честейн и другие)

         
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17 мая во Франции открылся юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе принимают участие 18 фильмов, среди них два российских — «Кроткая» Сергея Лозницы и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Среди остальных участников основного конкурса — новые фильмы Софии Копполы, Йоргоса Лантимоса, Ноя Баумбаха, Франсуа Озона, Фатиха Акина, Мишеля Хазанавичуса, Михаэля Ханеке, Тодда Хейнса и других. Международное жюри возглавит режиссёр Педро Альмодовар. Среди участников и гостей фестиваля: Уилл Смит, Моника Белуччи, Джулианна Мур, Джессика Честейн, Марион Котийяр, Шарлотта Гейнсбур, Паоло Соррентино, Лили Роуз Депп, Чхан Вук Парк и другие. Киносмотр продлится до 28 мая. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с красной дорожки открытия и фестивальных будней.

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Превью фотогалереи целиком
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17 мая во Франции открылся юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе принимают участие 18 фильмов

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Максимально обаятельный Костер-Валдау много получает по роже, убегает от русских гопников и просто пытается вести себя хорошо, пока остальные видят в нём монстра

Ограды: Король джунглей
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Каннский кинофестиваль, фоторепортаж . «Чужой: Завет», рецензия . «Меч короля Артура», рецензия . «Стражи Галактики 2», рецензия . «Мелкие преступления», отзыв . «Ограды», отзыв . «Форсаж 8», отзыв . «Прочь», отзыв . «Перестрелка», рецензия . Сериал «Милларды», отзыв . «Время первых», рецензия . «Основатель», отзыв .
 


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