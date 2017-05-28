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Фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри 70го Каннского кинофестиваля
Новости » Фестивали Каннский кинофестиваль, 28 мая 2017, 21:36:04
Фильм «Квадрат» шведского режиссёра Рубена Остлунда получил «Золотую пальмовую ветвь» завершившего сегодня свою работу 70-го Каннского кинофестиваля.
Вторая по значимости награда, Гран-при, досталась фильму «120 ударов в минуту» француза Робина Кампийо.
Приза жюри удостоен участвовавший в основном конкурсе фильм «Нелюбовь» российского режиссёра Андрея Звягинцева.
Приз за режиссуру получила София Коппола за фильм «Роковое искушение» — ремейк одноимённого фильма 1971 года с Клинтом Иствудом, снятый по роману Томаса Куллинана.
Награду за лучший сценарий разделили два автора: Йоргос Лантимос за картину «Убийство священного оленя» и Линн Рэмси за «Тебя никогда здесь не было».
За лучшие актёрские работы награждены Хоакин Феникс за работу в картине «Тебя никогда здесь не было» и Дайан Крюгер за роль в картине режиссёра Фатиха Акина «На пределе».
Спецприз жюри в честь 70-летия Каннского кинофестиваля был присуждён Николь Кидман. В этом году на смотре в разных программах было представлено четыре фильма с её участием.
Приз «Золотая камера» за лучший режиссёрский дебют вручён Леонор Серай за фильм «Молодая женщина».
Накануне также были вручены призы конкурса «Особый взгляд». Участвовавший в этой программе российский дебютный фильм молодого кабардинца Кантемира Балагова (ученика Александра Сокурова) «Теснота» удостоен премии международной кинокритики ФИПРЕССИ.
Жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссёр Педро Альмодовар. Вместе с ним конкурсантов судили немецкая режиссёр Марен Аде, американские актёры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссёр Чхан Вук Парк, итальянский режиссёр Паоло Соррентино, французский композитор Габриэль Яред.
Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/05/28/3726.shtml
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