Объявлены номинанты на «Золотую малину»

24 января были объявлены номинанты на премию «Золотая малина», вручаемую за самые сомнительные достижения в кинематографе.

В этом году наибольшего числа номинаций удостоились «Образцовый самец 2» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Они поборются за девять и восемь наград соответственно.

Оба фильма выдвинуты в категориях «худший фильм», «худший ремейк, пародия или сиквел», «худший актёр» (Бен Стиллер и Бен Аффлек соотв.), «худший актёр второго плана» (Оуэн Уилсон и Уилл Феррелл), «худший экранный дуэт» (Бен Стиллер и Оуэн Уилсон, а также Бен Аффлек и Генри Кэвилл), «худший режиссёр» (Бен Стиллер и Зак Снайдер) и других.

Также на награды в различных номинациях претендуют фильмы «Сноуден», «Алиса в Зазеркалье», «Дедушка лёгкого поведения», «Боги Египта», «День независимости 2: Возрождение», «Падение Лондона», «Черепашки-ниндзя 2», «Несносные леди», «Дивергент, глава 3: За стеной» и другие.

В актёрских номинациях упомянуты также Джонни Депп, Николас Кейдж, Джесси Айзенберг, Джаред Лето, Джулия Робертс, Кристен Уиг, Меган Фокс, Наоми Уоттс и другие.

«Золотую малину» вручат победителям 25 февраля — традиционно за день до вручения «Оскаров».

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