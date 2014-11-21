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Минкульт хочет повысить госпошлину на получение прокатного удостоверения до 5 млн рублей
Новости » Кинобизнес, 25 января 2017, 15:41:23
Министерство культуры рассматривает предложение увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1400 раз. В настоящий момент госпошлина при получении прокатного удостоверения составляет 3,5 тысячи рублей, чиновники Минкультуры предлагают поднять её до 5 миллионов рублей. Об этом управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев рассказал газете «Ведомости».
Как сообщил Малышев, предполагается, что такая мера «позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества», увеличив число сеансов для российского кино.
По словам Малышева, эту идею активно лоббирует глава Минкульта Владимир Мединский, он собирается официально представить её на правительственном совете по кинематографии. Полученные деньги министр предлагает передавать Фонду кино и впоследствии тратить на создание отечественных картин.
Как сообщает
Официальные представители Минкультуры обсуждение новых ставок госпошлины для прокатных удостоверений не прокомментировали.
Напомним, что согласно текущей правоприменительной практике любой общественный показ фильмов, в том числе артхаусных и документальных, невозможен без наличия прокатного удостоверения. К общественным показам относятся в том числе и показы на фестивалях, ультраузкий прокат в отдельных залах (это же касается показов театральных постановок в кинотеатрах), а также телетрансляция. Таким образом любая демонстрация подобных фильмов в результате реализации подобной инициативы по сути попадает под запрет.
Ранее российские власти неоднократно выступали с инициативами, направленными на поддержку российского кино. В частности, предлагалось облагать НДС билеты на зарубежные фильмы в кинотеатрах и ввести прогрессивную шкалу налогов на показ иностранного кино в России. Ни одно из этих предложений принято не было.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», из 585 фильмов, показанных в России в 2016 году, 413 были иностранными. Сборы в российском кинопрокате по итогам года составили 49 миллиардов рублей — на иностранные фильмы пришлось более 80 процентов от этой суммы.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/25/3687.shtml
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akametall
Ло-ги-ка!
Не, ну а что. Все верно - не жрет народ г*вно с лопаты. Как быть? И тут раздается голос из толпы "а давайте запретим! или повысим!" Про "повысим" - это не про качество того, что на лопате, а про - конечно же! - тарифы. Создадим все условия, чтобы у народа не было выхода кроме как жрать г*вно. ... далее
с логикой действительно не того...
"Повышение должно очистить наши кинотеатры от низкопробной продукции..." М-да... Очистят, только от приличного кино. Что такое 5 лям отдать за прокат какого-нибудь очередного "Человека-паука против Годзиллы", ежели он гарантированно соберет миллиард? Тьфу! А вот артхаусное кино или Вуди Аллена, да просто хороший неблокбастер мы на экране уже точно не увидим...
И ведь повысят. Ничего им не помешает. Налоги каждый год повышают же на 15%+. И будут продавать нам шлак снятый на наши же разворованные деньги, требуя опять же денег. Плач или сарказм?
Учитывая приближающуюся дату - пора плакать.
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