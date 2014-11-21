  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Минкульт хочет повысить госпошлину на получение прокатного удостоверения до 5 млн рублей

Новости » Кинобизнес, 25 января 2017, 15:41:23
Отзывы: [3]
Владимир Мединский

Министерство культуры рассматривает предложение увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1400 раз. В настоящий момент госпошлина при получении прокатного удостоверения составляет 3,5 тысячи рублей, чиновники Минкультуры предлагают поднять её до 5 миллионов рублей. Об этом управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев рассказал газете «Ведомости».

Как сообщил Малышев, предполагается, что такая мера «позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества», увеличив число сеансов для российского кино.

По словам Малышева, эту идею активно лоббирует глава Минкульта Владимир Мединский, он собирается официально представить её на правительственном совете по кинематографии. Полученные деньги министр предлагает передавать Фонду кино и впоследствии тратить на создание отечественных картин.

Как сообщает «Медуза», стоимость прокатного удостоверения для российских фильмов также планируется поднять до 5 миллионов рублей. Однако производителям и прокатчикам одобренных Минкультом российских лент эти затраты будут так или иначе скомпенсированы.

Официальные представители Минкультуры обсуждение новых ставок госпошлины для прокатных удостоверений не прокомментировали.

Напомним, что согласно текущей правоприменительной практике любой общественный показ фильмов, в том числе артхаусных и документальных, невозможен без наличия прокатного удостоверения. К общественным показам относятся в том числе и показы на фестивалях, ультраузкий прокат в отдельных залах (это же касается показов театральных постановок в кинотеатрах), а также телетрансляция. Таким образом любая демонстрация подобных фильмов в результате реализации подобной инициативы по сути попадает под запрет.

Ранее российские власти неоднократно выступали с инициативами, направленными на поддержку российского кино. В частности, предлагалось облагать НДС билеты на зарубежные фильмы в кинотеатрах и ввести прогрессивную шкалу налогов на показ иностранного кино в России. Ни одно из этих предложений принято не было.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», из 585 фильмов, показанных в России в 2016 году, 413 были иностранными. Сборы в российском кинопрокате по итогам года составили 49 миллиардов рублей — на иностранные фильмы пришлось более 80 процентов от этой суммы.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/25/3687.shtml
Отзывы    |    Написать отзыв
 akametall
Ло-ги-ка!

Не, ну а что. Все верно - не жрет народ г*вно с лопаты. Как быть? И тут раздается голос из толпы "а давайте запретим! или повысим!" Про "повысим" - это не про качество того, что на лопате, а про - конечно же! - тарифы. Создадим все условия, чтобы у народа не было выхода кроме как жрать г*вно. ... далее

 vashe
с логикой действительно не того...

"Повышение должно очистить наши кинотеатры от низкопробной продукции..." М-да... Очистят, только от приличного кино. Что такое 5 лям отдать за прокат какого-нибудь очередного "Человека-паука против Годзиллы", ежели он гарантированно соберет миллиард? Тьфу! А вот артхаусное кино или Вуди Аллена, да просто хороший неблокбастер мы на экране уже точно не увидим...

 GAGAR1N

И ведь повысят. Ничего им не помешает. Налоги каждый год повышают же на 15%+. И будут продавать нам шлак снятый на наши же разворованные деньги, требуя опять же денег. Плач или сарказм?

Учитывая приближающуюся дату - пора плакать.

Все отзывы: [3]
Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Обсудить на форуме | На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Новости » 10/11/2015 Минкульт потребовал вернуть 30 млн господдержки фильма «Дау»
Новости » 24/07/2015 Фонд кино судится сразу с несколькими кинокомпаниями
Новости » 16/06/2015 Германика судится с продюсерами по поводу отстранения от съёмок
Новости кино
«Ла-Ла Ленд» получил 14 номинаций на «Оскар»
Такеши Китано отмечает 70-летний юбилей
Первый канал назвал причину утечки «Шерлока»
«Рай» Кончаловского получил «Белого слона» как лучший фильм года
Гильдия американских режиссёров объявила номинантов
Гильдия продюсеров США объявила номинантов
«Ла-Ла Ленд» получил 11 номинаций на премию BAFTA
Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал триумфатором «Золотого глобуса»
«Ла-Ла Ленд» и «Дэдпул» номинированы на премию Гильдии сценаристов США
Новый эпизод «Шерлока» стал в Британии популярнее обращения королевы

Обновления
Мишель Уильямс сыграет в режиссёрском дебюте Джоны Хилла
Мишель Уильямс договаривается об участии в драме «Середина 90-х» — режиссёрском дебюте актёра Джоны Хилла...
Начались съёмки «Чёрной пантеры»
Marvel Studios анонсировала начало съёмочного периода кинокомикса «Чёрная пантера» и обнародовала некоторые детали...
«Люди Икс» не отпускают Брайана Сингера
Брайан Сингер возглавит съёмки пилотного эпизода телесериала «Люди Икс», который телеканал FOX анонсировал ещё два года назад...
Трейлеры, кадры, постеры:

Великая стена
Великая стена, Great Wall
Прокат в России: 2 февраля 2017 года
» О съёмках 3
» О съёмках 2
» О съёмках

Лекарство от здоровья, Cure For Wellness
» Отрывок

Моя кузина Рэйчел, My Cousin Rachel new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

Джон Уик 2
Джон Уик 2, John Wick: Chapter 2
Прокат в России: 9 февраля 2017 года
» О съёмках
» Русский трейлер 2
» TV-ролик 2

13 причин, почему, 13 Reasons Why new
постеров: 1
» Тизер

Волки, Wolves new
кадров: 2
» Трейлер

Призрак в доспехах
Призрак в доспехах, Ghost in the Shell
Жанр: аниме
Прокат в России: 30 марта 2017 года
» TV-ролик

26 января, четверг
Майкл Бэй поучаствует в создании фильма-утопии «Маленькая Америка»
Идеи новоизбранного президента США Дональда Трампа о переустройстве страны не прошли мимо Голливуда и Майкла Бэя...
Вера Фармига сыграет в научно-фантастическом триллере «Пленный штат»
Вера Фармига сыграет ведущую роль в научно-фантастическом триллере «Пленный штат», куда ранее зачислились Джон Гудман и Эштон Сандерс...
Наоми Харрис подписалась на экранизацию видеоигры "Rampage"
Наоми Харрис сыграет вместе с Дуэйном Джонсоном в фильме "Rampage" — киноадаптации классической игровой аркады 1980-х годов...

25 января, среда

Новости кино:
Объявлены номинанты на «Золотую малину»
24 января были объявлены номинанты на премию «Золотая малина», вручаемую за самые сомнительные достижения в кинематографе...
Минкульт хочет повысить госпошлину на получение прокатного удостоверения до 5 млн рублей
Министерство культуры рассматривает предложение увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1400 раз...
Трейлеры, кадры, постеры:

Сплит, Split
» Русский трейлер 3

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Притяжение», рецензия . Оскар 2017: список номинантов . «Викинг», рецензия . «Три Икса: Мировое господство», рецензия . «Шерлок», финал 4 сезона, отзыв . «Закон ночи», рецензия . «Американская милашка», отзыв . «Преисподняя», отзыв . «Ловушка», отзыв . «Ла-Ла Ленд», рецензия . «Кредо убийцы», рецензия . 2016: Лучшее и худшее, итоги года .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Притяжение", "Молчание", "Три икса: Мировое господство", "Балерина", "Невеста", "Семейное ограбление", "Ла-Ла Ленд", "Почему он?"
Новинки кино 2017: "Великая стена", "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее", "Обитель зла: Последняя глава", "Патерсон", "Защитники", "Голос монстра", "Золото"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   