Минкульт хочет повысить госпошлину на получение прокатного удостоверения до 5 млн рублей

Министерство культуры рассматривает предложение увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1400 раз. В настоящий момент госпошлина при получении прокатного удостоверения составляет 3,5 тысячи рублей, чиновники Минкультуры предлагают поднять её до 5 миллионов рублей. Об этом управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев рассказал газете «Ведомости».

Как сообщил Малышев, предполагается, что такая мера «позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества», увеличив число сеансов для российского кино.

По словам Малышева, эту идею активно лоббирует глава Минкульта Владимир Мединский, он собирается официально представить её на правительственном совете по кинематографии. Полученные деньги министр предлагает передавать Фонду кино и впоследствии тратить на создание отечественных картин.

Как сообщает «Медуза» , стоимость прокатного удостоверения для российских фильмов также планируется поднять до 5 миллионов рублей. Однако производителям и прокатчикам одобренных Минкультом российских лент эти затраты будут так или иначе скомпенсированы.

Официальные представители Минкультуры обсуждение новых ставок госпошлины для прокатных удостоверений не прокомментировали.

Напомним, что согласно текущей правоприменительной практике любой общественный показ фильмов, в том числе артхаусных и документальных, невозможен без наличия прокатного удостоверения. К общественным показам относятся в том числе и показы на фестивалях, ультраузкий прокат в отдельных залах (это же касается показов театральных постановок в кинотеатрах), а также телетрансляция. Таким образом любая демонстрация подобных фильмов в результате реализации подобной инициативы по сути попадает под запрет.

Ранее российские власти неоднократно выступали с инициативами, направленными на поддержку российского кино. В частности, предлагалось облагать НДС билеты на зарубежные фильмы в кинотеатрах и ввести прогрессивную шкалу налогов на показ иностранного кино в России. Ни одно из этих предложений принято не было.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», из 585 фильмов, показанных в России в 2016 году, 413 были иностранными. Сборы в российском кинопрокате по итогам года составили 49 миллиардов рублей — на иностранные фильмы пришлось более 80 процентов от этой суммы.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/25/3687.shtml

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