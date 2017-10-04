Netflix закроет «Карточный домик» после 6-го сезона

Netflix принял решение не продолжать популярный сериал «Карточный домик». Намеченный на 2018 год шестой сезон станет для проекта последним. Закрытие сериала связывают с громким скандалом, связанным с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми против исполнителя главной роли и продюсера Кевина Спейси.

26 октября актёр Энтони Рэпп («Звёздный путь: Дискавери») обвинил Спейси в сексуальных домогательствах, произошедших 14 лет назад.

Вскоре после обвинений Спейси выступил с публичным извинением и признался, что не помнит этих событий, поскольку на описываемой вечеринке был нетрезв. Затем Спейси совершил каминг-аут и сообщил, что всю жизнь был геем. Западная пресса и публичные персоны были шокированы тем, что Спейси использовал свои извинения для собственного каминг-аута, переключив на него внимание общественности.

Спустя 12 часов после первой новости стрим-сервис Netflix и продюсерская компания Media Rights Capital объявили, что после шестого сезона «Карточный домик» официально закрывается. В последнее время проект начал терять популярность и ценные кадры: после четвертого сезона «Карточный домик» покинул его создатель и продюсер Бо Уилллимон. Продюсеры уже какое-то время хотели закончить сериал, но скандал заставил их пересмотреть планы.

«Карточный домик», рассказывающий об интригах внутри американской политической системы, выходит с 2013 года. Он стал первым успешным оригинальным сериалом Netflix.

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