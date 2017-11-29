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Киноблог » Вести с полей » 29 ноября 2017, 16:49:58
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Роберт Родригес снимет фильм за 7000 долларов

Роберт Родригес

Роберт Родригес придумал проект «Бунтарь без съёмочной группы» ("Rebel Without a Crew"), идея проекта состоит в том, что Родригес и ещё пять режиссёров (Скарлет Морено, Алехандро Монтойя Марин, Бола Огун, Бонни Кэтлин Райан и Джош Стифтер) снимут по фильму с бюджетом 7000 долларов. При этом в распоряжении режиссёров не будет никакой съёмочной группы, а на производство отводится две недели. Готовые работы будут показаны в стрим-сервисе go90 американского оператора связи Verizon.

Новый проект Родригеса отсылает к его первому полнометражному фильму «Музыкант», который он снял за те самые 7000 долларов. Вышедший в 1993 году «Музыкант» был внесён в книгу рекордов Гиннесса как самый малобюджетный фильм, чьи сборы превысили миллион долларов (в общей сложности картина собрала $2 млн). Позднее Родригес написал книгу «Кино без бюджета: Как в 23 года покорить Голливуд, имея в кармане 7000 долларов». В 1995 вышел римейк «Музыканта» под названием «Отчаянный» с Антонио Бандерасом, бюджет римейка составил $7 млн.


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